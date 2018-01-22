Сколько белорусов в 2017 году не вписались в «льготные тарифы» 5 22.01.2018, 15:55

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Пресловутые «субсидии» распространяются далеко не на всех белорусов.

В Беларуси в прошлом году 17,8% абонентов не вписались в субсидируемые государством тарифы на электроэнергию. Об этом рассказали в Минэнерго. Остальные потребители не превысили льготные тарифы, пишет tut.by.

В январе-декабре прошлого года 95% семей, проживающих в домах и квартирах, в которых отсутствуют централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты, вписались в льготные тарифы. Среди потребителей, которые проживают в оборудованных электроплитами квартирах и домах, этот показатель был на уровне 86,7%, а в не оборудованном электроплитами жилье — 78,4%.

В Минэнерго рассказали, что за январь-декабрь прошлого года потребителям отпустили электрической и тепловой энергии на 8 360,3 миллиона рублей. Уровень оплаты составил 99,2%. Задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 января этого года составила 933,5 миллиона рублей.

Некоторые организации не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил среди организаций Минсельхозпрода — 96,8%, концернов «Беллесбумпром» — 96,3% и «Белгоспищепром» — 99,6%, Белкоопсоюза — 98,9%, Национальной академии наук — 99,2%.