Конкурент Земана лидирует в опросах на выборах в Чехии 22.01.2018, 16:09

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Иржи Драгош

Решающим станет голос 10% избирателей, которые еще не определились, за кого голосовать.

Бывший президент чешской Национальной академии наук Иржи Драгош опережает действующего главу государства Милоша Земана перед вторым туром выборов президента, который состоится в эти выходные в Чехии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса STEM / MARK для газеты Mlada fronta Dnes, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

47% избирателей поддерживают Драгоша, в то время как за Земана готовы проголосовать 43% избирателей.

Решающим станет голос 10% избирателей, которые еще не определились, за кого голосовать. Участие в опросе приняли 1078 человек.

Отметим, накануне в воскресенье результаты своего опроса обнародовала служба Kantar TNS. По его данным, Земана поддерживают 45,5% избирателей, а Иржи Драгоша - 45%.

Земан выиграл первый тур выборов, набрав значительно меньше, чем ожидалось - 38,6% голосов. Драгош занял второе место, его поддержали 26,6% избирателей. Академик Драгош надеется получить поддержку либеральных прозападных чешских избирателей, которых отталкивает грубый и иногда вульгарный стиль президента Земана, благосклонного к Китаю и России.