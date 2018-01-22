Белорусов пригласили на битву стартапов в Кремниевую долину 22.01.2018, 16:13

В Сан-Франциско состоится международный конкурс среди стартапов из стран Восточной Европы.

В апреле прямо в Сан-Франциско состоится Intercontinental Startup Battle — международный конкурс среди стартапов из стран Восточной Европы, пишет onliner.by. Белорусов туда тоже приглашают. Но для участия надо быть довольно обеспеченным стартапом — участие платное и стоит от $1000 до $1300 с человека!

Зато организаторы обещают, что наиболее инвестиционно-привлекательные команды могут рассчитывать на внимание маститых инвесторов и управляющих партнеров международных венчурных фондов.

Участникам битвы расскажут, как правильно проводить презентации проектов, и дадут консультации по развитию проектов. Заодно устроят экскурсии по офисам Facebook, Google, Apple, 500 Startups и другим почитаемым айтишниками местам.