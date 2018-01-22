«Отдать нельзя продать» 4 22.01.2018, 16:19

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Где и когда поставят запятую в вопросе о судьбе бобруйского костела.

Пока решается судьба 5-этажной пристройки к бобруйскому костелу, столетний памятник неоготической архитектуры в Бобруйске под угрозой разрушения, пишет «Вечерний Бобруйск».

Предыстория

Костел Непорочного зачатия Девы Марии построен в 1906 году. В 1935 году он был закрыт, здание использовалось под хозяйственные нужды, а в 1955-м городская власть приняла решение о передаче помещения костела Дому санитарного просвещения – для организации там кинотеатра и музея. При этом, в решении исполкома Бобруйского городского совета депутатов трудящихся №628 от 30 сентября 1955 года сказано, что Дому санитарного просвещения запрещено перепланировать или реконструировать здание, нарушать его архитектуру. Однако в 1963-м к костелу пристроили пятиэтажную «коробку», в которую фактически «вмуровали» его фасад. Именно в таком виде костел существует до сих пор.

Кстати, по данным зонального архива Бобруйска, в протоколах заседаний Бобруйского горисполкома за 1961-1970 годы и в архивных документах стройтреста №13 нет проекта, акта ввода в эксплуатацию и других документов, касающихся пристройки.

«Не было подано ни одной заявки»

Последним собственником пристройки к костелу стало ОАО «Бобруйскстройкомплекс». В 2017 году предприятие признали банкротом, а пятиэтажное здание по Октябрьской, 121 выставили на продажу.

– Деньги пойдут кредиторам «Бобруйскстройкомплекса». Первые торги были объявлены в декабре 2017-го, но не состоялись – не было подано ни одной заявки, – рассказывает антикризисный управляющий Артем Жуковский.

Специалист уверен: все упирается в стоимость здания. Его оценили в 470 тысяч рублей, без НДС (по нынешнему курсу – около 235 тысяч долларов). Когда цена снизится наполовину – покупатели найдутся, уверен антикризисный управляющий. Однако, это может произойти и через год, и через два. Дата следующих торгов пока неизвестна.

Законом не установлен срок, в течение которого продается имущество банкрота. Но, по словам А. Жуковского, если прошло 7-8 торгов, и стоимость снижена до минимума, а здание все равно не находит покупателя, то его предлагают сначала кредиторам, а если те отказываются – передают в муниципальную собственность.

Небезопасное соседство

Настоятель костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, ксендз Андрей Ярковец обеспокоен опасным соседством памятника истории и архитектуры с, по сути, бесхозной пристройкой:

– Пятиэтажка вот уже два года как не отапливается, здание не обслуживают, из-за этого все больше и больше сырости. У нас в алтарной части уже пошел грибок по стенам. Со здания уже осыпается штукатурка и может упасть на человека, это очень опасно! Во время дождей вода с его крыши льется прямо во двор и может подмыть фундамент костела...

Заместитель председателя городского филиала республиканского «Добровольного общества охраны памятников истории и архитектуры» Анатолий Царик считает, что лучшим решением в данной ситуации будет – передать пристройку костелу, но ее саму не трогать, не сносить. По его мнению, как ни жаль неоготического строения, а если снос пристройки теоретически может повлечь разрушение фасада, то лучше этого не делать.

Сложно судить, действительно ли так уж опасно для костела наличие пристройки, считает директор УП «Бобруйскпроект» Михаил Пенязь:

– Пятиэтажка простояла 50 лет, и каких-то особых проблем замечено не было, – говорит Михаил Арсеньевич. – Однако что-то утверждать можно только после того, как проектная организация проведет экспертизу здания и сделает все необходимые расчеты. Без этого нельзя также делать вывод, что снос пристройки может как-то повредить историческую часть здания.

Еще один эксперт в строительной области, директор завода «КПД» Иван Гриняк добавил к этому, что «в строительстве нет ничего невозможного», в том числе – можно аккуратно снести пристройку и восстановить башню и фасад костела. Но «в каждой ситуации нужно разбираться отдельно».

По словам антикризисного управляющего «Бобруйскстройкомплекса», экспертизу здания перед выставлением его на торги не проводили – это должен делать тот, кто в ней заинтересован.

Кто должен возвращать

Один из многолетних прихожан костела, исследователь наследия Бобруйска Виктор Малиновский считает, что вернуть прежний вид зданию католического храма нужно как можно быстрее. И не только из соображений безопасности, а и исторической справедливости ради.

– Возвращение костела католической общине будет шагом навстречу со стороны властей и даже своего рода сатисфакцией, – считает Виктор. – Советская власть виновата перед многочисленными католиками, которые молились дома, молились за костел, ждали его возвращения. Некоторые умерли, так и не дождавшись. Мы ведем переписку с властью с 1991 года и пока не добились никаких результатов.

Пятиэтажная пристройка – частная собственность, имущество бывшего «Бобруйскстройкомплекса», и распоряжаться им городские власти не могут, уточнил заместитель председателя Бобруйского горисполкома Александр Маркачев.

– Если вас интересует лично мое мнение, то я хотел бы видеть в Бобруйске неоготический костел в его первозданном виде, – добавил Александр Васильевич.

По словам антикризисного управляющего «Бобруйскстройкомплекса» Артема Жуковского, покупателем пристройки может стать любой, в том числе католическая община города. У ксендза Андрея Ярковца на этот счет однозначное мнение:

– Мы не собираемся ничего выкупать. В первую очередь, потому, что пристроенное здание было возведено незаконно, у нас есть документы, подтверждающие это. Более того, мы не соберем такую сумму.

Аналогичного мнения, по его словам, придерживается и глава Римско-Католического Костела в Беларуси, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Не согласны католики и на предложение сделать отдельный вход в костел и использовать его в таком виде, как есть.

«Власть и Костел должны сотрудничать вместе в восстановлении памятников архитектуры», – убежден митрополит.

– Лучшим вариантом было бы это здание, которое пристроено к костелу, снести, и дать нам возможность построить вход с башней – так, как это было когда-то. Это будет на самом деле архитектурная жемчужина для Бобруйска. Тем более, католическое сообщество в Бобруйске не маленькое, очень живое, – считает Александр Яшевский, вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии.

– Мы ожидаем, что пристройку к костелу снесут те, кто ее возводил, – уточняет юрист костела Данута Протасова. – Правовые нормы для такого решения изложены в статье №223 Гражданского Кодекса. И есть решение Бобруйского горисполкома №29-10 от 16.10.1989 года, в котором сказано, что строительный трест №13 должен вернуть верующим здание костела в том виде, в котором он в 1961 году передавался ему под клуб. А если застройщик откажется это сделать, то горисполком сам обязан снести это строение. Таким образом будет возмещен вред, причиненный костелу. Этот вопрос обсуждался на собрании прихожан, и большая часть поддержала именно такое решение.

Весной прихожане собрали около 500 подписей за то, чтобы вернуть костелу первоначальный вид. Письмо направили в администрацию Лукашенко.

Где выход?

Итак, на сегодня есть 3 варианта, как могут развиваться события.

1. Сам костел выкупает пятиэтажную пристройку и далее поступает с ней по своему усмотрению – например, сносит или перестраивает.

2. На торгах находится покупатель здания и также поступает с ним, как считает нужным (перепродает, сдает в аренду, дарит костелу).

3. Здание не удается продать, и тогда оно переходит в ведение города, который может передать пристройку костелу – безвозмездно или в пользование, либо использовать его под свои нужды.