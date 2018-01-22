Трогательная история: Два аиста остались зимовать под Брестом 1 22.01.2018, 16:48

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Один не смог взлететь, второй его не бросил.

Информацией поделилась Лапука Наталья, по ее словам, птицы нуждаются в экстренной помощи, пишет «Виртуальный Брест».

- Возле г.Береза Брестской области погибают 2 аиста - два любящих сердца. Это район очистных прудов завода Сария. Один не может летать, а второй остался с ним... до конца. Глубокий снег, холод и голод быстро сделают свое дело. Но мы же ЛЮДИ! Мы все можем, когда захотим! Я готова ехать, ловить... Что делать будем, помогите!

Белые аисты являются очень яркими птицами, и поэтому они часто попадаются на глаза человека в местах их обитания. Аисты нередко страдают при соприкосновении с линиями электропередач и при этом гибнут. Кроме этого, они часто попадают в руки человека, когда не могут добраться до места зимовок. Птицы ослабевают, а затем, с наступлением холодов, замерзают. Такие птицы являются частыми гостями сельских подворий, где добросердечные люди их кормят, передерживают, дожидаясь весны, чтобы выпустить их обратно на волю.

Основная пища этих птиц — мелкие позвоночные и различные беспозвоночные животные. Излюбленной пищей живущих в Европе аистов являются лягушки, жабы, ужи и гадюки, а также крупные кузнечики и саранча. Питаются аисты также дождевыми червями, майскими жуками, медведками, больной или дохлой мелкой рыбой, ящерицами, мелкими млекопитающими (в основном мышами, крысами, кротами, зайчатами и сусликами), очень редко мелкими птицами.