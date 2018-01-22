82% мирового богатства сосредоточены в руках 1% населения земли 4 Анастасия Ляликова

22.01.2018, 17:01

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Рост числа долларовых миллиардеров не говорит об экономическом процветании.

В 2017 году 82% мирового богатства были сосредоточены в руках 1% самых состоятельных граждан планеты, говорится в докладе Oxfam, который организация выпускает ежегодно перед Давосским форумом.

С 2010 года суммарное состояние миллиардеров увеличилось на 13% в среднем, что в шесть раз больше, чем темпы роста зарплаты рядовых работников – они росли в среднем на 2% в год. При этом число миллиардеров росло беспрецедентными темпами — каждые два дня в 2017 году в мире появлялся один новый миллиардер.

По данным Forbes, суммарное состояние миллиардеров увеличилось на $762 млрд за 12 месяцев. При этом благосостояние беднейших 50% населения не выросло. Всего в мире сейчас насчитывается 2043 долларовых миллиардера, причем девять из десяти – мужчины.

Примерно треть миллиардеров получили свои состояния по наследству, подсчитали в Oxfam. В течение следующих 20 лет 500 самых богатых людей мира передадут своим наследникам $2,4 трлн – сумма, превышающая ВВП Индии, страны с населением в 1,3 млрд человек.

Источник благосостояния многих бизнесменов – монополии, которые наносят вред экономике, указывается в докладе. В качестве примера аналитики приводят Карлоса Слима, основателя телекоммуникационной компании America Movil. Компания — монополист на рынке мобильной и широкополосной связи в Мексике, и ОЭСР установила, что ее монополия оказала значительное негативное воздействие на потребителей и экономику.

«Бум миллиардеров не является признаком процветающей экономики, а является признаком неудачной экономической системы. Люди, которые производят нашу одежду, собирают наши телефоны и выращивают нашу пищу эксплуатируются для обеспечения стабильных поставок дешевых товаров и увеличения прибыли корпораций и инвесторов-миллиардеров», — заявил исполнительный директор Oxfam International Винни Бьянима.

По данным экспертов, генеральному директору одного из пяти крупнейших мировых модных брендов требуется всего четыре дня, чтобы заработать деньги, которые зарабатывает бангладешский швейный работник на протяжении всей своей жизни. В США обычному генеральному директору требуется чуть больше одного рабочего дня, чтобы заработать столько, сколько получает обычный рабочий в год.

Анастасия Ляликова, Forbes.ru