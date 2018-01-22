Akute презентовали новый экспериментальный сингл «Усе песні спетыя» 22.01.2018, 17:36

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Могилевские рокеры были записаны без единого живого инструмента.

Могилевская группа Akute презентовала свой новый сингл. Электронная композиция "Усе песні спетыя" впервые в истории коллектива была записана без единого живого инструмента, сообщает Еврорадио.

"Мы давно слушаем в том числе и такую, электронную музыку. Просто сейчас появились небольшие навыки для ее написания. Мы давно этого хотели, — рассказывает вокалист группы Стас Мытник.

— Недавно мне подарили синтезатор, и я немного втянулся в написание такой музыки. Так и появился новый сингл, записанный буквально за несколько минут".

По словам музыкантов, в новом альбоме, который планируется выпустить в этом году, будут сочетаться и привычные для Akute, и чисто электронные композиции.

"На альбоме электроника в том или ином виде будет присутствовать во всех треках. Сначала мы вообще думали сделать весь альбом синтетическим, но решили оставить и живые инструменты. Поэтому, естественно, будут и гитары, и барабаны, но также и чисто электронные композиции".

Весной Akute отправляются в тур по Беларуси, который стартует 8 марта в Минске и завершится 25 марта в Могилеве. Также концерты состоятся в Витебске, Бресте и Гомеле, после чего группа посетит Москву и Санкт-Петербург.