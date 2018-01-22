Инженеры Бристоля сделали шаг к левитации человека 22.01.2018, 17:47

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То, что раньше считалось чудом, стало реальностью благодаря науке.

Инженеры Университета Бристоля первыми доказали возможность стабильного управления относительно крупными объектами акустическим тяговым лучом, который может, например, двигать пилюли с лекарственными веществами внутри организма. Их изобретение открывает путь к левитации человека.

Ранее считалось, что акустические тяговые лучи способны перемещать только небольшие предметы, поскольку в прошлом все попытки захватить объекты крупнее, чем длина волны, приводили к их бесконтрольному вращению. Это происходило оттого, что звуковое поле передавало часть вращательного движения объектам, которые крутились все быстрее по орбите, пока их не отбрасывало прочь, пишет hightech.fm cо ссылкой на EurekAlert.

Изобретение британских ученых, описанное в статье Physical Review Letters, использует быстрые колебания акустических воронок, звуковых вихрей, созданных из громких звуков, окружающих безмолвное ядро.

Инженеры обнаружили, что скорость вращения можно настраивать быстрым изменением направления крутящего движения воронок, тем самым стабилизируя тяговый луч. Затем они смогли повысить размер безмолвной сердцевины, что позволило захватывать более крупные объекты. Работая с ультразвуковыми волнами при 40 кГц (их слышат только летучие мыши, и они безопасны для человека), ученые смогли поднять в воздух двухсантиметровые шары из полистирола, размер которых равен двум акустическим длинам волн, то есть больше всех предметов, которые удавалось поднять тяговым лучом до сих пор. Как надеются изобретатели, в будущем таким образом можно будет управлять движением куда больших объектов.

«Звуковые тяговые лучи обладают огромным потенциалом во многих областях. Лично я особенно приветствую идею использования бесконтактной производственной линии, на которой можно будет собирать хрупкие объекты, не касаясь их», — говорит профессор Брюс Дринкуотер, осуществлявший научное руководство проектом.

Год назад специалисты из того же Бристольского университета, которые изобрели односторонний акустический гравитационный луч, адаптировали свою технологию для трехмерной печати, чтобы каждый владелец 3D-принтера мог собрать у себя дома этот аппарат.