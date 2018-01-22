В Минске уже не найти «однушку» дешевле $40 тысяч 13 22.01.2018, 17:57

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В столице исчезли недорогие типовые однокомнатные квартиры.

Еще летом можно было выбирать квартиры по 35 тысяч долларов — такие предлагались в хрущевках и панельках. Но к осени риелторы начали говорить: рынок дешевых квартир вымывается необычайно быстро. Tut.by просмотрел самые дешевые варианты на порталах недвижимости и готов констатировать: вымылся. Дешевле 40 тысяч практически ничего не осталось.

По цене до 35 тысяч еще можно отыскать 20-метровую малосемейку или квартиру в двухэтажке с перспективой сноса и без перспективы капремонта.

Обнаружили только одно исключение — квартиру по Почтовой, в военном городке в Уручье. 30-метровая брежневка предлагается за 33,9 тысячи долларов. Продавец пишет, что квартира не испорчена ремонтом. Правда, первый этаж. Но планировка неплохая и санузел раздельный.

Остальное — уже дороже 35. За 36 тысяч есть несколько хрущевок близко к центру, на той же Волгоградской или в районе «Розочки».

С 37 тысяч в большинстве своем стартуют хрущевки в Заводском районе. С 38 тысяч — во Фрунзенском. Ниже фото, которое характеризует «начинку» таких хрущевок.

Несколько квартир с терпимым ремонтом и ценой до 39 тысяч можно еще отыскать в панельках на Ангарской. Остальные продавцы уловили тренд на повышение — и повысили.

Например, в девятиэтажке на Партизанском проспекте 33-метровую квартиру предлагают уже за 39 тысяч. Состояние можно характеризовать как «нужно вложиться в демонтаж всего. Абсолютно всего».

39,2 тысячи долларов хотят за хрущевку на Волгоградской. Капремонт дом пережил в 2009 году. Квартира на верхнем этаже площадью 31 квадратный метр. Ремонт описан как «можно жить».

И даже таких, очень требующих ремонта (читай, вложения еще 8−10 тысяч долларов), квартир с ценником до 40 тысяч долларов на весь Минск осталось три с половиной десятка.

Напомним, в подорожании жилья риелторы «винят» ставшие более доступными кредиты. Поскольку тренд доступности заемных банковских средств в этом году будет только нарастать, ждать типовых квартир «опять по 35» пока не приходится.