Под Уздой пьяная бесправница протаранила машину ГАИ 2 22.01.2018, 18:18

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В крови женщины нашли 1,57 промилле алкоголя.

В Узденском районе пьяная бесправница врезалась в стоящие на обочине Nissan и машину ГАИ, сообщает БелТА. ДТП произошло накануне около 19.35 на автодороге Минск-Микашевичи.

Женщина-водитель 1975 года рождения не справилась с управлением автомобиля Merсedes и въехала в припаркованные машины.

В результате находившийся возле машины водитель Nissan получил телесные повреждения. После оказания медпомощи он cмог отправиться домой. При проверке совершившей ДТП водительницы, стало известно, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения — 1,57 промилле, а срок действия ее водительского удостоверения истек.