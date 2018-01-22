Майк Пенс: Посольство США переедет в Иерусалим до конца 2019 года 22.01.2018, 18:27

Майк Пенс

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Вице-президент США выступил перед кнессетом.

Посольство США переедет из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, сказал вице-президент Майк Пенс.

Такое заявление американский вице-президент сделал перед израильским парламентом, передает BBC.

Его ненадолго прервала группа арабских депутатов, которые протестовали против противоречивого решения президента Дональда Трампа.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что посольство США будет перенесено уже до конца 2018 года .

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.