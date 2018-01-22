Майк Пенс: Посольство США переедет в Иерусалим до конца 2019 года
- 22.01.2018, 18:27
Вице-президент США выступил перед кнессетом.
Посольство США переедет из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, сказал вице-президент Майк Пенс.
Такое заявление американский вице-президент сделал перед израильским парламентом, передает BBC.
Его ненадолго прервала группа арабских депутатов, которые протестовали против противоречивого решения президента Дональда Трампа.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что посольство США будет перенесено уже до конца 2018 года .
6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.