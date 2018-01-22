Оле-Эйнар Бьерндален поедет на Олимпиаду в Пхенчхан 7 22.01.2018, 18:57

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Легендарный норвежский биатлонист отправится на Игры, чтобы поддержать Дарью Домрачеву.

Норвежец Оле-Эйнар Бьерндален все-таки поедет в Пхенчхан-2018. Однако причиной станут не соревнования, а поддержка своей белорусской жены Дарьи Домрачевой. Об этом рассказала биатлонистка.

«Планируем, что он поедет со мной. Будет очень здорово получить дополнительную поддержку в такие важные дни. Он будет вместе со мной тренироваться по моему плану. Очень классно, что он будет рядом со мной. Это важно для моего настроя.

Ему сейчас очень непросто. Он не согласен с решением Федерации. Но он очень сильный человек. Я горжусь тем, как он держится в такой ситуации», — цитирует Домрачеву sports.ru со ссылкой на NRK.