Как известный блогер делал селфи с зубром и волчицей 22.01.2018, 19:13

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Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Ирландец Аллан Диксон приехал в Беларусь, чтобы сфотографироваться с животными.

Ирландец Аллан Диксон путешествует по миру и делает смешные селфи с животными. За тем, как это у него получается, следит полмиллиона человек в Instagram. На днях Аллан поддался на уговоры друга и спонтанно приехал в Беларусь. Хотел сфотографироваться с животными на ферме правителя, но не получилось. Tut.by провел день с известным блогером и узнал, как на самом деле выглядит путь к веселым видео и снимкам: через валяние в снегу, удары волчицы, снятие пробы с сенажа и недобрые намерения зубра.

«Вы когда-нибудь встречались лицом к лицу с волком?»

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Аллану 31, последние два года он живет в Австралии. Каждую неделю он подбрасывает своим подписчикам свежую порцию веселья: обнимается с кенгуру, принимает одобрительные поцелуи от котов и собак, не отворачивается, когда свинья пытается обнюхать, а курица — заглянуть в рот.

Приезжать в Беларусь и делать селфи с зубром Аллан никогда не планировал. Но написал американский друг, который временно живет в Минске: «Ждем тебя в гости!» Аллан, привыкший легко относиться к жизни и перемещению в пространстве, сел в самолет и приземлился в белорусской столице.

— До этого я знал только, что в Беларуси очень красивые девушки. Теперь — что в Минск летает не так много рейсов. А еще я успел побывать в русской бане. Раньше видел это по телевизору и думал, что никогда в жизни не стану пробовать. Но ничего, выжил, — улыбается ирландец.

С Алланом мы встречаемся в субботу. Он бодро прыгает в яркой куртке у машины: не ожидал, что в Беларуси будет так холодно. Рядом — немаленькая компания приятелей его американского друга. Полчаса в пути — и мы в центре экологического туризма в Станьково, где нас дожидаются будущие звезды Instagram: зубры, волки, олени и лисы.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Сперва Аллан знакомится с женой зубра Барбариской. Она наивно пытается лизнуть телефон, но не выходит: ирландец держится на безопасном расстоянии.

Когда зубр Боря замечает, что кто-то хочет снять его девушку, то начинает нервничать — ломает блогеру сценарий.

— Нужно время, чтобы придумать идею, — говорит Аллан. — Получается далеко не сразу. Представьте, что вокруг вас 10 человек, которые стоят над вами и требуют: «Назови слово». То же самое и здесь. Одно видео или фото я могу делать несколько часов, пока не получится что-нибудь оригинальное. И лучше, чтобы рядом в этот момент никого не было.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Работает Аллан без заготовок. В вольер к животным заходит без страха.

— Привет, дружище! Я уже на земле, готов, чтобы ты меня съел, — Аллан ложится на снег и подзывает к себе чернобурку. Она удивленно смотрит на человека, который явился в ее жилище, и отходит подальше от незнакомца.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Незнакомец пытается подползти ближе и придумать что-нибудь подходящее в данной ситуации.

— Обними меня, пожалуйста. Дружище, я замерзаю! Всего одно объятие!

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Чернобурка непреклонна. Аллан проводит в вольере минут 15, но ничего не получается.

Ручная волчица по имени Тэра, которую вырастили в окружении людей, радостно встречает нового друга у себя в доме.

— Она может испачкать одежду, — предупреждает специалист зоосада, который следит за тем, чтобы отношения между блогером и животными сложились удачно.

Аллана это не смущает, но все же он раздевается до упора: снимает куртку и свитер, оставляя на себе легкую футболку.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Тэра становится на задние лапы и пытается облизать известного блогера. Один раз перебарщивает — ударяет Аллана прямо в нос.

Дубль один: «Вы когда-нибудь встречались лицом к лицу с волком?»

Дубль два: «Волк нападает на меня! А-а-а-а», — шутит Аллан. Он доволен: видео удается.

Тэра даже не подозревает, что скоро на нее обрушится мировая слава, а видео с ней посмотрят на просторах от Австралии до Канады. Она радостно бегает по вольеру, прыгает на спину «режиссеру», ложится на землю, чтобы почесали живот.

— Я бы с ней провел целый день, — выходя из вольера, говорит довольный Аллан. — Видели, она меня легко ударила по лицу. Это классно.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Следующие, кого пытается приручить ирландец, — белорусские олени и лани. Они живут за ограждением в натуральных условиях и приходят к калитке поесть вкусного, которое им подбрасывает зоосад.

Аллан пытается придумать что-то забавное с их обедом.

— Ом-ном-ном, — блогер пробует сенаж на вкус. — Ребята, хотите? Ну, и ладно, пускай вам больше достанется, — Аллан бросает пучок консервированной травы в кормушку, закрывает глаза, кривится: — Это отвратительно!

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Общий язык получается найти с яком. Он пытается лизнуть ухо человека. Человек не против. Есть контакт!

Аллан сразу замечает: и он, и як достаточно волосатые. На этом и строит свое видео.

— Ты хочешь такую же прическу, как у меня? Нет, дружище, я не рекомендовал бы.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

К концу прогулки по зоосаду Аллан настолько замерзает, что, когда настает черед аиста, он отказывается: «Я не уверен, что смогу удержать птицу». Символ Беларуси остается не у дел.

«Деньги не драйвер. Драйвер — та радость, которую ты приносишь людям»

Аллан признается: такое беглое знакомство с животными (а мы провели с ними три часа) — не совсем то, к чему он привык. Обычно, чтобы найти контакт, он проводит с одним зверем от пары часов до нескольких дней.

— Часто люди думают: все, что я делаю, — это лежу на земле и сходу делаю смешные видео. В действительности процесс выглядит совершенно по-другому. Я возвращаюсь в одно и то же место по 10 раз, зависаю с животными по несколько часов, чтобы найти контакт. Я сижу, брэйнстормлю (организовываю мозговой штурм. — Прим. TUT.BY), думаю, какую историю придумать, чем привлечь аудиторию. После того как я снял видео или сделал селфи, долго сижу за компьютером, обрабатываю, монтирую, думаю, как и куда его лучше запостить.

Самую быструю историю Аллан делал за 5 минут, самую длинную — за месяц. Самым классным селфи блогер считает снимок с австралийской квоккой, о которой раньше никто не слышал и не знал, самым неприятным — фото с альпакой.

— Я никогда не пытался поставить себя в опасное положение. Всегда взвешиваю: может убить животное или нет, доверяет оно мне или нет. Единственная опасная ситуация, которая со мной случалась, произошла из-за альпак. Альпаки — самые веселые животные на свете, но также и самые ужасные в плане селфи. Они плюются, и их слюна ужасно воняет, — рассказывает о своем опыте Аллан.

Селфи с животными для него — это не просто развлечение, а попытка помогать тем, кого он любит.

— Медиа, которое я создаю, повышает осведомленность о проблемах животных. Оно помогает найти в себе связь с дикой природой, вернуться к корням — кто мы есть на самом деле. Дикие животные сейчас страдают от глобального потепления и других подобных процессов. Как об этом говорить? На серьезных конференциях и семинарах? Возможно. Но есть и другой — более веселый и, как мне кажется, действенный способ.

Заниматься своим жизнеутверждающим делом Аллан начал пять лет назад, когда выиграл конкурс «Лучшая работа в мире» и на полгода отправился в Австралию. Он много ездил по стране и снимал о ней ролики.

— Каждый день меня окружали животные, я фотографировал их. Но часто они подходили слишком близко и не вмещались в кадр. Однажды я развернул камеру и попробовал сделать селфи. Получилось интересно.

Первым животным, кадр с которым удался, был детеныш верблюда. Со временем Аллан понял: это то, что он любит и что приносит огромное удовольствие. До этого парень учился в колледже — постигал компьютерные науки.

— Я занимался электронным инжинирингом, математикой и физикой, разрабатывал приложения и т.д. Но во мне всегда была и другая сторона — шутливая, счастливая. Например, часто вместо того, чтобы делать реальный сайт, я создавал его веселый аналог. Друзья говорили, что IT — это не совсем мое, но родители давили: «Ты должен».

И все же темперамент Аллана победил — он бросил сферу IT и стал заниматься тем, что любил. А любил он животных, создание фото и видео. Правда, родители до сих спрашивают, когда он найдет реальную работу. Аллан привык относиться к этому вопросу философски.

— Они хотели бы, чтобы у меня был постоянный доход и «нормальная работа». Но если я ее найду, то, скорее всего, буду несчастен. Для меня важно позволять своему сердцу то, чего оно всегда хотело. Три года я работал бесплатно, но занимался интересными для себя вещами. Да, это довольно болезненный процесс, но он перестает быть таким, если ты любишь то, что делаешь.

Над аккаунтом в Instagram Аллан работает один: у него нет менеджмента, всем занимается сам. Последние два года аккаунт стал приносить ему доход, но какой и как именно, блогер не рассказывает.

— Я очень редко получаю деньги за селфи с животными. Зарабатывание происходит не напрямую: например, иногда мне платят туристические агентства, бренды или компании. Я уверен: если ты делаешь то, что нравится, и показываешь, насколько можно любить жизнь, финансовая сторона придет сама по себе, просто позже.

Мне не нужны все богатства мира. Я не хочу просыпаться каждый день и идти на работу, зарабатывать много, но быть напряженным и несчастным. Я, скорее, буду стараться каждый день получать столько веселья, сколько возможно, и зарабатывать достаточное для проживания количество денег. Деньги для меня не драйвер. Драйвер — это та радость, которую ты можешь принести людям.

Перед расставанием интересуемся у Аллана: какое видео он бы посоветовал сделать о Беларуси, чтобы о ней моментально узнали в мире? Поскольку ирландец знает о нашей стране немного, он порекомендовал универсальный отвлеченный рецепт, который сработал бы и в любой другой стране мира:

— Люди очень устали от одинаковых историй. Вот вы, скорее всего, будете говорить, почему Беларусь — лучшая страна в мире. Но большего охвата достигнет видео о том, почему она — самая худшая. Все точно будут кликать на подобное.