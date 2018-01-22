В Полоцком университете преподавателям разъяснили, как себя вести 3 22.01.2018, 19:53

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Преподавателям «не рекомендуется выражать критику в отношении университета и его услуг в Интернете».

В Полоцком государственном университете (ПГУ) приняли кодекс корпоративной этики. Документ опубликовали на официальном сайте вуза.

Кодекс предназначен для всех сотрудников и студентов университета. В нем — несколько разделов, регламентирующих основные сферы жизни вуза.

В частности, в разделе «Стандарт внешнего вида» говорится, что «одежда и обувь должны быть опрятными» и не демонстрировать «большую степень обнажения тела».

В части «Профилактика коррупции» говорится, что студентам не стоит дарить преподавателям цветы на экзаменах: это отвлекает его и других от рабочей обстановки. Кроме того, преподаватель на экзамене — должностное лицо, а значит, на него в этот момент распространяются требования антикоррупционного законодательства. Букет можно вручить на торжестве после окончания университета.

Отвечать на входящие телефонные звонки преподаватель или студент должен «внятной, доброжелательной речью» после второго, максимум третьего сигнала.

Есть и раздел, посвященный общению в соцсетях. Если на странице пользователя указано, что он преподаватель или студент ПГУ, то это уже не просто личный аккаунт, а страница представителя университета. В интернете «не рекомендуется выражать критику в отношении университета и его услуг». Нельзя размещать в социальных медиа служебные документы и содержимое экранов рабочих мониторов сотрудников. «Не все, что размещается в интернете, можно удалить», — предупреждает кодекс.