Белорус Сергей Долидович выступит на седьмых в карьере Олимпийских играх 1 22.01.2018, 20:02

Сергей Долидович

44-летний белорусский лыжник превзошел Оле-Эйнара Бьерндалена.

Известный белорусский лыжник, 44-летний Сергей Долидович поедет-таки на седьмую в карьере Олимпиаду. В отличие от легендарного норвежского биатлониста Оле-Эйнара Бьерндалена, который не смог отобраться на седьмые для себя зимние Игры.

«Прессбол» сообщает эту новость первым и по большому секрету потому, что располагает информацией, которая пока не является официальной, но в скором времени таковой станет. Как обещается — в полдень среды, когда в штаб-квартире НОКа состоится пресс-конференция, посвященная преддверию очередных зимних Игр, где и будет представлен полный список будущих олимпийцев.

Имена обладателей неименных лицензий, как и заявлялось в декабре, призван огласить тренерский совет. Впрочем, ветерана все это уже совершенно не касается. Разведка докладывает, что у наставничьего корпуса по кандидатуре Долидовича имеется абсолютный консенсус. Иными словами, специалистов, противящихся тому, чтобы неименная олимпийская квота досталась Сергею Николаевичу, нет.