Геологи: Австралия и Канада были одним целым 22.01.2018, 20:27

1,7 миллиарда лет назад часть австралийского континента была одним целым с современной Северной Америкой.

Минерал циркон, обнаруженный возле города Джорджтауна на северо-востоке Австралии, оказался больше всего похож на циркон с Лаврентийского плато (Канадского щита) — геологической формации, сейчас составляющей северо-восток Канады с Великими озерами, пишет «Популярная механика».

Возраст отложений, в которых обнаружили минерал, составляет 1,7 миллиарда лет; в это время территория современной Канады и часть Австралии составляли единый массив суши, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Geology.

О том, что часть Австралии раньше была единым целым с северной частью Северной Америки, подозревали еще в 70-е годы: тогда было доказано, что 1,13 млрд лет назад они составляли часть суперконтинента Родиния. Однако точное взаимное расположение материков в этот период оставалось неизвестным.

Австралийские цирконы говорят о еще более древнем соседстве современных Канады и северной Австралии: по всей видимости, они были частью суперконтинента Колумбия, предположительно существовавшего в период от 1,8 до 1,5 млрд лет назад. Цирконы, найденные возле Джорджтауна, сформировались на дне неглубокого моря, которое перестало существовать, когда континенты разделились, и часть Северной Америки столкнулась с австралийским регионом Маунт-Айза, образовав современную Австралию.

С тех пор континенты еще много раз сходились в один суперконтинент и расходились; последний суперконтинент, Пангея, перестал существовать около 175 миллионов лет назад.