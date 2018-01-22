Шендерович: Путин будет уничтожен в процессе политических дебатов почти с любым 2 22.01.2018, 21:16

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Виктор Шендерович

Люди, с которыми публично встречается президент РФ, являются «подсадным народом».

Такое мнение на канале «112 Украина» выразил российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

Так он ответил на вопрос, согласился бы ли он на публичные дебаты с Путиным.

«Мне не о чем с ним разговаривать. Я не политик. Политические дебаты – это специальный жанр, на который Путин, разумеется не пойдет. Потому что он будет уничтожен в процессе политических дебатов почти с любым… Кроме поддавков, которые он завел себе в большом количестве», – сказал писатель.

По его словам, Путин «будет разгромлен любым противником, потому что он никогда не был политиком».

«Как только появится не подсадной народ, состоящий из лейтенантов госбезопасности… Одни и те же рыбаки, с которыми он встречается, одни и те же доярки – они все из одного взвода. Весь его российский народ вместе с ним ездит по стране. Другого народа у Путина нет, он с ним не встречается без охраны», – заявил Шендерович.

Он отметил, что Путина «стерли бы в пыль» оппозиционный политик Алексей Навальный или лидер ЛДПР Владимир Жириновский, «если бы разрешили».