На «Пинскдреве» погиб рабочий 1 22.01.2018, 21:25

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Мужчине было 38 лет.

Несчастный случай произошел на одном из предприятий ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» 19 января в 11:30.

В производственном цеху ООО «Шперплат», по предварительной информации, 38-летний лущильщик шпона при работе на лущильном станке не выключил оборудование и зашел в рабочую зону центровочно-загрузочного устройства.

Мужчина нарушил технику безопасности и был смертельно травмирован движущимися частями оборудования, сообщили БелТА в Брестском областном управлении Департамента государственной инспекции труда.

Там также отметили, что в прошлом году мобильная группа по профилактике производственного травматизма, в которую входят представители различных служб и ведомств, не раз пыталась попасть на территорию данного общества с ограниченной ответственностью. Однако всякий раз чинились препятствия для посещения группой этого предприятия.