Сенат США договорился о восстановлении работы правительства 22.01.2018, 21:44

Американский Сенат проголосовал за принятие временного бюджета.

Сенат США проголосовал за резолюцию, которая продлевает временное финансирование федерального правительства до 8 февраля, заявил лидер демократического меньшинства сенатор Чак Шумер, передает «Новая газета».

«В ближайшее время правительство возобновит работу», — сказал Шумер.

Законодатели также согласились ограничить дебаты по этому вопросу, что дает шанс на окончательное принятие документа.

Politico пишет, что демократы согласились поддержать законопроект, получив от республиканцев гарантии того, что по вопросу мигрантов будет проведено отдельное голосование.

20 января федеральное правительство США временно прекратило свою работу после того, как Сенат не поддержал законопроект о продлении финансирования работы правительства.

Это произошло из-за вопроса о статусе нелегальных мигрантов и их детей.

Демократы потребовали, чтобы вместе с утверждением бюджета были приняты гарантии для детей нелегальных мигрантов, программу защиты которых президент США Дональд Трамп отменил в сентябре прошлого года.

Республиканцы отказывались обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования работы правительства. В итоге документ был отклонен.

Компания S&P подсчитала, что США из-за бездействия правительства будут терять $6,5 млрд.