Что белорусы покупали в 2017 году 6 22.01.2018, 22:16

2,528

Белорусы тратятся на авто и обувь, но экономят на говядине и сахаре.

Белорусы стали больше покупать автомобилей, верхней одежды и обуви, а вот холодильники, морозильники, говядину, соки — реже. Это следует из данных Белстата по продаже отдельных товаров организациями торговли в 2017 году, передает tut.by.

По данным Белстата, белорусы в прошлом году купили 26 788 автомобилей. Это на 54,7% больше, чем в 2016-м.

Из непродовольственных товаров в 2017 году также выросли продажи строительных материалов (+10,1%), моторного масла (+7,3%), стиральных машин и машин для сушки одежды (+9%), чистящих средств бытовой химии (+9,5%), верхней одежды (+14,2%), нижнего белья (+10,2%), обуви (+12,65), фармацевтических товаров (+5,6%), парфюмерии и косметики (7,2%), телевизоров (+4,1%).

А вот продажи холодильников и морозильников в прошлом году упали на 1% по сравнению с 2016-м.

Из продовольственных товаров в прошлом году заметно выросли продажи гречки (+18,5%), свежего картофеля (+15%), рыбы (+8,9%), свежих фруктов и орехов (+8,7%), шоколада (+9%), яиц (+4,2%).

Зато упали продажи мяса (-1,5%), в том числе говядины — на 9,8%. Меньше стали покупать плодовых вин (-8,4%), но больше — коньяка (+18%), ликера (+10,2%), пива (+3,4%), виноградных вин (+2,9%),

Продажи сливочного масла упали на 3%, фруктовых и овощных соков — на 9,1%, детского питания — на 5%. Кроме того, белорусы стали меньше приобретать сахара — на 4,5% по сравнению с 2016-м годом. При этом на отечественный сахар приходится 82%, остальное — на импортный. Напомним, власти решили заняться регулированием цен на сахар. Причина — появление в торговле российского сахара, который заметно дешевле белорусского, отмечают участники рынка.

В прошлом году инфляция в Беларуси упала до рекордного уровня. Так, цены на товары и платные услуги выросли на 4,6%. В лидерах по росту цен оказались коммуналка и фрукты. По уровню инфляции белорусы заметно опередили россиян и литовцев, но уступили казахам и украинцам.