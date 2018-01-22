Минское «Динамо» лишилось шансов на выход в плей-офф КХЛ 8 22.01.2018, 22:25

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Минчане проиграли дома аутсайдеру лиги владивостокскому «Адмиралу» и остались без плей-офф.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» со счетом 2:3.

За три матча до конца регулярного чемпионата минчане отстают от идущего на восьмом месте «Спартака» на 12 очков.

Таким образом, подопечные Горди Дуайера лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Зубры» проводят десятый сезон в Континентальной хоккейной лиге и шестой раз не выходят в плей-офф.

«Динамо» Минск — Адмирал — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов: 55.09 — 56.10), Граньяни (А) — Лисовец, Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Павлович (К) — Ковыршин — Степанов; Шинкевич — Хенкель, Китаров — Волков — Дрозд; Буйницкий — Шарангович — Лингле; Знахаренко, Карабань.

«Адмирал»: Бобков (Серебряков); Мищенко — Земченок, Казаков (А) — Яковлев — Бутузов; Глазков — Мнацян (К), Воронин — Вихарев — Алексеев; Волченков (А) — Ващенко, Перескоков — Махановский — Фищенко; Кицын — Иванов — Гичибеков.

Шайбы: 1:0 — Лингле (24.17 — бол.). 2:0 — Фонтэйн (Скилли, Граньяни, 29.06 — бол.). 2:1 — Мищенко (Вихарев, 35.47). 2:2 — Мищенко (Бутузов, 41.07 — бол. 5х3). 2:3 — Воронин (Глазков, 59.31 — в пустые ворота).