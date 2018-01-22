Белорусские потребители задолжали за энергию почти полмиллиарда долларов 1 22.01.2018, 23:13

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За год рост задолженности составил 7,5%.

Задолженность белорусских потребителей за поставленную им электрическую и тепловую энергию по состоянию на 1 января 2018 года составила Br933,5 млн, сообщила interfax.by пресс-служба министерства энергетики Беларуси.

"За январь-декабрь 2017 года уровень оплаты потребителями за отпущенную электрическую и тепловую энергию составил 99,2%, задолженность по состоянию на 1 января 2018 года – Br933,5 млн", - проинформировали в пресс-службе.

Годом ранее задолженность составляла Br868 млн, таким образом за год рост составил 7,5%.

Всего за январь-декабрь потребителям республики было отпущено электрической и тепловой энергии на сумму Br8 млрд 360,3 млн

По информации Минэнерго, не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации Минсельхозпрода – (уровень оплаты 96,8%), концернов "Беллесбумпром" (96,3%) и "Белгоспищепром" (99,6%), Белкоопсоюза – (98,9%), Национальной академии наук Беларуси – (99,2%).

В ведомстве также сообщили, что организациями коммунальной формы собственности за 12 месяцев 2017 года 100-процентный уровень оплаты за отпущенную энергию не обеспечен по всем областям республики и по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 98,6%, по Витебской– 91,1%, по Гомельской– 92,2%, по Гродненской– 97,4%, по Минской области – 87,1%, по Могилевской– 95,1% и по г. Минску – 99,6%.