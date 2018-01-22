Глава МИД Польши обсудил с генсеком НАТО укрепление восточного фланга 22.01.2018, 23:22

Яцек Чапутович

Яцек Чапутович встретился в Брюсселе с Йенсом Столтенбергом.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Политики обсудили состояние реализации решений Варшавского саммита в июле 2016 года, передает «Радио Польша».

Речь идет о переброске четырех батальонов НАТО в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию.

«Эти решения воспринимаются в Североатлантическом альянсе как ключевые и исторические с точки зрения безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы. Мы говорили об углублении этих решений», - сказал Яцек Чапутович.

Ранее глава польской дипломатии встретился с министрами иностранных дел нескольких стран ЕС – Нидерландов, Швеции, Словении, Литвы и Хорватии.