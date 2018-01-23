Германия и Франция разработают новый Елисейский договор 23.01.2018, 7:49

Сотрудничество двух стран является фундаментом Европы.

Немецкие и французские парламентарии призвали к заключению нового Елисейского договора. Соответствующую совместную резолюцию принял в понедельник, 22 января, германский бундестаг в присутствии депутатов Национального собрания Франции, dw.com.

На торжественном заседании Национального собрания в Париже, посвященном 55-летию подписания договора, определившего партнерские отношения двух стран, председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) оценил немецко-французскую дружбу как "подарок истории". В своей речи, произнесенной на французском языке, он указал на желание написать новые главы "истории успеха германо-французского сотрудничества" в усложняющемся мире.

Ранее, выступая в бундестаге ФРГ на немецком языке, глава Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи назвал сотрудничество двух стран "фундаментом" Европы. Но это, по его словам, вовсе не означает стремление поставить другие страны ЕС "под надзор германо-французского директората". Председатель Национального собрания также указал на опасность, исходящую от популизма и национализма. "Популистские и националистические движения угрожают всем европейским народам", - отметил де Рюжи.

Еще больше сотрудничества

В совместной резолюции парламентов Германии и Франции правительствам обеих стран предлагается в течение года разработать новый Елисейский договор. В частности, целью является создание общего экономического пространства, углубление сотрудничества в приграничных районах и более тесная кооперация в вопросах образования и профессиональной подготовки. Ранее, 21 января, с аналогичной инициативой выступили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Елисейский договор был подписан 22 января 1963 года в Париже канцлером Конрадом Аденауэром (Konrad Adenauer) и президентом Шарлем де Голлем. Он по-прежнему служит основой отношений между бывшими "заклятыми врагами" Германией и Францией.

Последняя страница Елисейского договора (Фото из архива)

Договор обязал власти Германии и Франции проводить консультации по важным вопросам внешней политики, безопасности, а также в области культуры и молодежной политики. Кроме того, согласно документу, в этих сферах должны были проходить различные двусторонние мероприятия.