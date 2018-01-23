Под Кобрином горела кабина дизель-поезда 1 23.01.2018, 8:37

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Эксперты устанавливают причину пожара.

Пользователи соцсетей сообщили о воспламенении кабины дизель-поезда, следовавшего по маршруту Брест-Пинск.

Это произошло возле деревни Городец Кобринского района. По сведениям МЧС, возгорание произошло примерно в 19-50 в кабине хвостовой части состава, передает БелТА.

Пассажиры и сотрудники железной дороги самостоятельно покинули состав. Спасатели оперативно потушили пламя.

В дизель-поезде оказался поврежден моторный отсек, пострадавших нет. Точную причину пожара установят эксперты.