Под Кобрином горела кабина дизель-поезда

Под Кобрином горела кабина дизель-поезда1
- 23.01.2018, 8:37
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Эксперты устанавливают причину пожара.
Пользователи соцсетей сообщили о воспламенении кабины дизель-поезда, следовавшего по маршруту Брест-Пинск.
Это произошло возле деревни Городец Кобринского района. По сведениям МЧС, возгорание произошло примерно в 19-50 в кабине хвостовой части состава, передает БелТА.
Пассажиры и сотрудники железной дороги самостоятельно покинули состав. Спасатели оперативно потушили пламя.
В дизель-поезде оказался поврежден моторный отсек, пострадавших нет. Точную причину пожара установят эксперты.