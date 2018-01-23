«Я видел и милицию в форме – сидит и выпивает» 21 23.01.2018, 8:59

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Минчан возмутило поведение прокуроров на работе.

«Прокуроры, которые потеряли бдительность» – так называется видеоролик. На нем видно, как люди, вероятно, прокуроры, употребляют алкогольные напитки. А происходит это все, по словам автора ролика, в служебной «Волге», говорится в репортаже «Белсата».

Видео, автор которого блогер Василий Телогрейкин, быстро набрало популярность в сети. Его записали еще в прошлом году в июне – как раз к 95-летию белорусской прокуратуры. Опубликовали сейчас.

«Что касается конкретно этих прокуроров, я не считаю, что здесь что-то необычное произошло. Все не без греха. Но мы помним правило: виноват не тот, кто сделал, а тот, кто попался. Поэтому им просто не повезло», – полагает Телогрейкин.

Блогер: публикация дает посыл другим прокурорам

Они, по его мнению, не очень ответственно выполняют свою работу. По его словам, прокуроры должны быть ближе к людям. Тогда и люди, мол, не будут интересоваться их закулисной жизнью. «Белсат» же попытался узнать о судьбе невнимательных прокуроров. Правда, сделать это оказалось непросто. Связаться с ответственными лицами довольно проблематично. Не дали нам ответа и в Прокуратуре города Минска.

Непристойным поведение прокуроров назвало большинство опрошенных прохожих

«На них же все смотрят – на кого равняться, если не на работников прокуратуры?»

«У людей жизнь удалась. Могут себе позволить».

«Потому что безнаказанность идет. Я видел и милицию в форме – сидит и выпивает, буквально тут – в машине».

«Безнаказанность, они знают, что у них все схвачено, безнаказанно».

– возмутились жители Минска.

Но главный милиционер страны Игорь Шуневич публикацию в СМИ таких случаев называет информационной войной против МВД и вообще старается не комментировать.