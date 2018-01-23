Нефть переиграла Путина 8 Симон Крусе, Berlingske

23.01.2018, 9:36

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Почему нефть помогла Норвегии, а у РФ в бюджете – пустота.

Внешнеполитические и военные авантюры России в Сирии и на Украине опустошили ее когда-то изобильную нефтяную копилку до последнего рубля. Это порождает множество острых вопросов к Владимиру Путину в преддверии грядущих выборов.

Вот уже многие годы Владимир Путин не вступает в прямые дебаты со своими политическими противниками.

Когда в России начинается предвыборная борьба, правящая партия вместо дебатов собирает своих сторонников на закрытые встречи. Там Путин произносит речь, которая передается по государственным телеканалам. Под конец президент отвечает на избранные вопросы, и на этом все заканчивается.

От прямых дебатов, во время которых хорошо подготовленные противники могут поспорить с высказываниями президента и потребовать от него ответов, воздерживаются уже давно, ведь они подразумевают риск, который Путину, просидевшему у власти уже 18 лет, совсем не нужен.

«Российская экономика — на подъеме, и это развитие будет только продолжаться», — заверил Владимир Путин своих соотечественников во время встречи с избранными рабочими на Тверском вагоностроительном заводе.

Таким образом президент поддерживает свой образ отца нации, одновременно стараясь не показывать общественности слабые места. Однако проблемы все равно никуда не исчезают, и за пределами телеэкрана на Путина обрушивает критика за уклончивость и за то, что как только нужно нести ответственность за предыдущие решения, он начинает размахивать флагом победителя.

Несмотря на оптимистичную картину, нарисованную Путиным на заводе в Твери, именно плохая экономика в преддверии выборов 18 марта дает самое крупнокалиберное оружие в руки его противникам.

Причины этого черным по белому зафиксированы в официальной статистике страны. Число русских, живущих в бедности, за последние пять лет взлетело с 15 миллионов до 21 миллиона, а реальные доходы продолжают падать с 2015 года.

Все это резко контрастирует с сытыми двухтысячными, когда Путин правил на фоне высоких цен на нефть. Тогда Россия по образцу Норвегии создала нефтяной фонд, который должен был пойти на пользу будущим поколениям. Три года назад крупнейший российский нефтяной фонд раздулся до 86 миллиардов долларов.

Поэтому объявление российского правительства вскоре после Нового года о том, что россиянам больше не следует полагаться на крупный национальный нефтяной фонд, стало важным символическим поворотным моментом.

Фонд абсолютно пуст: последний рубль в декабре был использован для того, чтобы залатать дыру в государственном бюджете.

Деньгами закрывали дыры в бюджете

Эта новость запустила ожесточенные дебаты между российскими политиками и экономистами. Некоторые стали сравнивать пустой фонд России с ситуацией в Норвегии, которая экспортирует гораздо меньше нефти. В Норвегии объем соответствующего фонда в сентябре 2017 года, несмотря на относительно скромные цены на нефть, достиг 1 000 миллиардов долларов.

«Почему Путин боится дебатов?» — спросил политический комментатор Матвей Ганапольский на радио «Эхо Москвы».

И сам же ответил: «Потому что тогда любой сможет его спросить: Путин, откуда у Норвегии 1 000 миллиардов?»

Конечно, все не так просто. Неправильно сравнивать маленькое благополучное скандинавское государство с потрепанной и многое пережившей большой державой Россией, которая еще в 1998 году была практически банкротом. К тому же, у России есть дополнительный, хотя и гораздо меньший, нефтяной пенсионный фонд, который сейчас по плану должен будет покрывать нехватку бюджета на следующий год.

Но во многом сравнение не лишено справедливости. Россия производит в пять раз больше нефти, чем Норвегия, и российскую нефть гораздо проще добывать, ведь она не находится глубоко под водой. Поэтому Россия могла бы позаботиться о накоплениях на будущее, и ей следовало бы это сделать, считает бывший министр финансов Алексей Кудрин. Именно он в 2004 году инициировал создание гигантской копилки в Министерстве финансов в Москве.

Но дело не задалось. В последние годы большая часть денег уходила на залатывание дыр в бюджете правительства, а остаток пошел на зимние Олимпийские игры, кредиты пострадавшим от санкций предприятиям и арктические газовые терминалы. Лишь небольшая часть пока остается на долю будущих российских пенсионеров.

Это позволило самому известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному обвинить Кремль в том, что его чиновники растратили большую часть того, что накопило целое поколение.

«У нашей страны был исторический шанс. Но мы променяли этот шанс на то, чтобы дать возможность богатым друзьям Путина и самому Путину стать еще богаче», — бушевал Навальный, которому власти не позволили баллотироваться на президентских выборах.

Джокер в российской политике

Еще более примечательно, что и ряд высокопоставленных и лояльных к Путину чиновников тоже бьют тревогу.

Не новость, что экономическая политика России меняется в соответствии с ценами на нефть. Во времена низких цен на нефть разные главы правительств принимались за жесткие реформы, тогда как периоды высоких цен на нефть характеризовались воинственной внешней политикой.

Но за последние годы это правило фактически перевернулось с ног на голову. Россия впуталась в дорогостоящие военные операции на Украине и в Сирии, хотя цены на нефть ушли на дно. Западные санкции после аннексии Крымского полуострова тоже сделали свое дело по опустошению резервов.

На конференции на этой неделе председатель правления крупнейшего банка России Герман Греф предостерег, что Россия не может одновременно быть в конфликте с половиной мира и налаживать благосостояние у себя дома.

«Шанс, конечно, есть всегда, но шанс небольшой. Нужно ли здесь что-то сделать государству? Конечно, нужно. Прежде всего, надо улучшить геополитическую ситуацию», — сказал Греф о затруднительном геополитическом положении.

Но нефть продолжает оставаться джокером российской политики. Поэтому на фоне избирательной компании очень своевременной для Путина оказалась новость, что цены на черное золото вновь начали расти в последние недели. Это позволило многим банкам сменить самые мрачные прогнозы относительно хозяйства страны на умеренно позитивные.

Кремлю остается лишь надеяться, что так будет и дальше. Ведь никаких резервов, которые можно задействовать в случае очередных санкций или экономического кризиса, больше не осталось, пишет российский экономист Наталья Мильчакова в издании «Московский Комсомолец».

И конечно, Владимир Путин не хочет участвовать в перекрестном допросе на эту тему, он лишь хочешь побыть президентом еще шесть лет. Вместо Путина Кремль, как ожидается, отправит на теледебаты специальных представителей.

Это основано на той логике, что предвыборные дебаты «не достойны царя», сказал политический комментатор Александр Ивахник изданию «РБК».

Вместо этого президент планирует, по информации издания, перед выборами нанести несколько визитов на российские заводы.

Симон Крусе, Berlingske