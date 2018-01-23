Белорусские ИП вызывают огонь на себя 38 23.01.2018, 9:42

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Почему власти не защищают национальный бизнес?

15 января на заседании Совета по развитию предпринимательства ИП озвучили нетипичную инициативу. Предприниматели из регионов предложили отменить двухлетний мораторий на проверки. Оказалось, что «вето» стало лазейкой для серых схем, которые используют торговцы из Средней Азии, разоряющие белорусский бизнес.

Поможет ли отмена моратория? Или, наоборот, ударит рикошетом и по белорусским ИП, который и так переживает сложные времена? На вопросы Charter97.org отвечает общественный активист и бывший предприниматель из Гомеля Борис Аникеев:

- Это в войну называлось: вызвать огонь артиллерии на себя. Когда положение было уже совсем отчаянным, солдаты в надежде, что накроет и врага, корректировали огонь по своим координатам. Жест конечно красивый, жертвенный, но – бессмысленный.

- Почему?

- А потому что будет как всегда. Будут «стрелять» по одним, а попадут в других. Мелкий бизнес давно превратился в лотерею, в которой выигрывает только государство. Выполнить все их правила, особенно о сертификации товара, невозможно. Будем стоять на свой страх и риск: где-то пронесет, а где-то нет. На какой-то товар получится достать бумаги, а на какой-то нет.

Я скажу «по секрету»: из моих близких знакомых-предпринимателей никто, вообще никто, не верит ни в какие моратории или в их отмену. Моратории, отсрочки – это все китайские иероглифы, которые власть может истолковать, как хочет. А для предпринимателя эта «китайская грамота» все равно выйдет боком.

В бумагах власть пишет одно, затем в газетах печатает другое, налоговая потом зазывает к себе и говорит третье. А в переводе на доступный язык получается следующее: давайте, платите, выходите из тени, вам же «поблажки» дали. Декрет №7, отсрочку, мораторий. Это как приманка, как лампочка для мотыльков – летите, мол, сюда. Но одно я знаю точно: в эту «замануху» уже никто не верит.

- Все больше предпринимателей пишет в СМИ свои истории о том, что уже выплачивают государству больше, чем получается заработать. Как тогда конкурировать с иностранцами из Азии?

- Эту ситуацию могу подтвердить из первых рук, что называется. Сейчас 20-е числа, время подводить месячные итоги. Все мои знакомые ИП по доходам вышли практически в «ноль». А с арендой вообще получается чистый минус.

Я хоть и вынужден был закрыть бизнес, но с коллегами-предпринимателями поддерживаю отношения. Информацией владею хорошо. Вот что их возмущает больше всего: торговцы из Узбекистана приезжают с тем же товаром, что и у них, а цены устанавливают на порядок дешевле.

И не надо здесь что-то говорить о «свободной конкуренции» или о том, что каждый крутится, как может. Все дело в том, что некоторым можно работать без документов, а большинству – нет. Есть равные, а есть «ровнейшие». Мы за столько лет не можем найти на этот товар сертификаты, а они полчаса назад пришли – и пожалуйста, все бумаги «в порядке». Да не может быть такого. Вот просто – не верю.

Мы годами создавали свою клиентскую базу: кому-то давали товар в рассрочку, кому-то под честное слово. Выстраивали отношения с людьми. Понятно, что когда человек отстоял на рынке 15-20 лет, а тут приехал гость непонятно откуда и продает тот же товар в разы дешевле – то здесь что-то нечисто.

- Почему власть не защищает национальный бизнес?

- Вся система построена на том, чтобы разорить предпринимателей. Я уже привык к тому, что иначе, чем «спекулянтами» нас с высоких трибун и не называли.

Мелкий бизнес, то есть свободные независимые люди, этой власти не нужны. Вот сети магазинов – это уже больше по вкусу правительству. Их легче контролировать, там вращается больше денег. На них можно больше обязательств взвалить – вытянут. А мелкий бизнес проще разорить, чтобы, не дай Бог, не задумали чего-то требовать.

- В минском Уручье появилась стена плача предпринимателей. В вашем регионе еще нет такого?

- Идея интересная. Надо будет предложить и в Гомеле такую поставить (смеется).

А если серьезно, слезы лить – это последнее дело. Про предпринимателей некоторые говорят, что они не солидарны. Тут вообще-то, как посмотреть. У нас есть свои сильные стороны: мы можем быть очень бойкими, можем отстоять свое, как никто другой – просто из глотки вырвать. И это не только в торговле. Помните, какие были митинги в начале 2000-х? Какое было сильное движение!

Людей надо вдохновить. Нужен сильный и ответственный лидер, в которого бы поверили. Предпринимателей, может и труднее, расшевелить, но если они верят во что-то – то упрямы, как мало кто. И вообще – хорошие ребята, по большому счету. Нужен только направляющий грамотный.

- Но вот, например, все оппозиционные партии и движения объединились вокруг идеи вместе отпраздновать 25 марта 100-летие БНР. Ваше личное мнение – это достойный повод для единения?

- День Независимости 25 марта – это самый большой праздник, по-моему. А сейчас на этот день попадает круглая дата – 100-летие БНР. Это должно быть праздником национального единства. И эту идею я могу только поддержать. Впрочем, почему поддержать? Я и сам всегда считал, что 100-летие БНР – великий национальный праздник и день, в который мы должны быть вместе.

Хорошо помню весну 2017 года. Наших гомельских предпринимателей очень вдохновила та атмосфера, когда люди подняли головы и выходили за свои права на улицы. Атмосфера весны 2018 года должна быть еще лучше – ведь это большой национальный праздник.