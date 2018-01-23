Как Лукашенко «напряг» посла Пакистана 24 23.01.2018, 9:59

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Фото: belta.by

Что было не так в словах правителя.

По случаю завершения дипмиссии в Беларуси посол Пакистана Масуд Хан Раджа встретился с Александром Лукашенко. «Салідарнасць» объясняет, что было не так в словах правителя.

«Прошу по возможности передать Навазу Шарифу самые добрые пожелания»

Почему посла Пакистана должна была напрячь эта просьба правителя Беларуси, у которого «сложились очень добрые отношения с Навазом Шарифом»?

Мало того, что полгода назад политика отстранили от должности премьер-министра по обвинению в коррупции. С конца прошлого года суд рассматривает дело в отношении Наваза Шарифа и его детей.

Так называемое «панамского досье» показало, что дети бывшего премьера владели офшорными фирмами. Сам Наваз Шариф фигурирует в трех из четырех эпизодов дела: ему вменяется в вину владение активами, превышающими источник дохода как официального должностного лица.

Посол Масуд Хан Раджа выслушивает Александра Лукашенко.

Скриншот из видео БЕЛТА

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Пресса пишет, что у бывшего премьера действительно серьезные проблемы. Шариф на родине оказался в опале и под огнем критики. Можно представить, что чувствует посол Пакистана, которого Лукашенко попросил передать тому привет.

«Даже без напряжения мы сможем превзойти этот рубеж (товарооборота в $ 1 млрд)»

Не менее странно прозвучало и это заявление правителя Беларуси. Вообще-то, эту цель Лукашенко и Шариф поставили еще около трех лет назад (!) и собирались достичь ее к 2019-2020 году. Но пока товарооборот болтается в районе незначительных 60 млн долларов. Оптимизму Лукашенко остается только позавидовать.

Во время встречи в 2015 году

Еще один показательный факт: после встречи Лукашенко с послом Пакистана государственные СМИ выдали положительную статистику. В январе-ноябре 2017 года товарооборот между странами увеличился на 30% и составил $ 65,5 млн.

Фокус в том, что этот объем всего лишь повторяет уровень 2012 года. После того, как Лукашенко и Шариф взялись развивать сотрудничество (во время взаимных визитов было подписано аж 80 документов), приблизиться к этой цифре долго не могли…