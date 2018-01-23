Новостройки Минска дорожают 19 23.01.2018, 10:25

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Цены в среднем выросли до 13%.

За последний месяц сократилось количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке. Эта же тенденция просматривается на рынке новостроек, пишет pro-n.by.

По информации Мингорисполкома, по итогам 2017 года план по вводу жилья (3,5 млн. квадратных метров) будет перевыполнен. Однако надо отметить, что этот план не соответствовал фактическому спросу. В 2018 году планируется построить около 4 млн. квадратных метров жилья, что может говорить о том, что и в наступившем году Беларуси не грозит переизбыток новостроек.

- Несмотря на то, что количество проектов по сравнению с концом 2016 г. в настоящее время уменьшилось примерно на 13%, повода для беспокойства нет, - говорит руководитель «Твоя столица. Новостройцентр» Наталья Раденя. – Во многом это обусловлено тем, что увеличивается количество объектов, возводимых не как отдельные дома, а в составе жилых комплексов.

Удешевление кредитов привело к тому, что по сравнению с декабрем 2016 г. цены в среднем выросли от 2% до 13%.

- Наибольшее увеличение цен отмечено по классу «Комфорт» и только за счет того, что в последнем квартале 2017 г. в продаже появился дом с ценами существенно выше рыночных. Если бы не он, то по классу «Комфорт» статистика была бы существенно ниже, - комментирует Наталья Раденя.

В 2017 г. можно было наблюдать ситуацию, характеризующуюся рецессией в экономике. О реальном росте доходов говорить не приходилось, но зато у людей появилась финансовая помощь со стороны банков – подешевевшие кредиты.

- Видя постоянное снижение ставки рефинансирования (которая за 2017 г. снижалась 8 раз), покупатели перестали себя ограничивать только минимальными требованиями к жилью и начали уже рассматривать возможности улучшения жилищных условий и даже приобретение более просторного и комфортного жилья. По заявлению представителей НацБанка, в 2018 г. кредиты не закончатся. Но вопрос их стоимости пока остается открытым.

Даже при сохранении ставок по кредитам на текущем уровне, мы считаем поднятие цен в целом по рынку новостроек необоснованным. По отдельным проектам, возможно да, исходя из их востребованности и прочих факторов. Но основной спрос в 2018 г. будет продолжать концентрироваться на минимальных по стоимости квартирах, а значит, поднятие цен будет в большинстве случаев компенсироваться уменьшением количества продаж.

Средняя цена квадратного метра в новостройке на 05 января 2018г. составляет 1 072 доллара. По сравнению с предыдущим месяцем цена увеличилась на 5 долларов, а в начале прошлого года средняя цена метра в новостройках была 981 доллар.

Однокомнатные квартиры – средняя цена км. метра 1097 долл (+4 долл относительно предыдущего месяца).

Двухкомнатные квартиры – средняя цена км. метра 1071 долл (+9 долл относительно предыдущего месяца).

Трехкомнатные квартиры – средняя цена км. метра 1049 долл. (+3долл. относительно предыдущего месяца).