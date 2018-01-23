«Мы матерей-одиночек не заселяем: потом невозможно их выселить» 9 23.01.2018, 10:33

8,052

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

История матери с ребенком, снимавшей квартиру в Барановичах.

Легко ли найти съемное жилье в Барановичах, что и по какой цене предлагают арендодатели и какие требования они предъявляют к кандидатам, выяснила корреспондент Intex-press:

- Несмотря на праздничные дни, газеты и интернет пестрят объявлениями о сдаче квартир. По легенде, у меня есть кот и маленький ребенок, поэтому, отбросив предложения для студентов и одиноких, в моем списке осталось 15 квартир. Немало! И я с воодушевлением берусь за телефон.

«Матерей-одиночек не заселяем»

Хозяйка двухкомнатной квартиры в центре города просит $50 плюс плату за коммунальные услуги. По ее словам, квартира «в хорошем состоянии, на пять-шесть баллов из десяти»: стены покрашены, поклеены обоями, на полу – ламинат, также есть кровать, кухня, шкаф и комод, холодильник и газовая плита. Горожанка не против кота, главное, чтобы я следила за животным. Предложение мне нравится: центр города и цена невысокая. Договариваемся о предварительном звонке и встрече, чтобы я смогла посмотреть квартиру. Но в условленное время на мой звонок никто не отвечает.

Двухкомнатная квартира в Южном микрорайоне с мебелью и бытовой техникой «оценивается» в $100, коммуналка – за счет квартиросъемщика. Владелица квартиры согласна брать оплату в белорусских рублях, но просит предоплату за три месяца. Жилье она сдает по договору, но оплачивать подоходный налог почему-то должен квартиросъемщик.

По словам женщины, из мебели в квартире кухня, мягкий уголок, столы, стулья и спальня, из бытовой техники – стиральная машина и микроволновка. Есть интернет.

– Кухонька у нас новая, все чисто и аккуратно. Мне грязнуль не надо, я ищу квартиросъемщиков без животных, – отмечает хозяйка, будто предугадав мой вопрос о коте.

Оказалось, горожанка не готова сдавать квартиру и арендаторам с детьми. Ребенок бывших постояльцев разрисовал в доме стены.

Владелица однокомнатной квартиры на улице Комсомольской в телефонном разговоре сообщила, что показать жилье сможет только через неделю, когда съедут арендаторы. Узнав о ребенке, женщина тут же поинтересовалась, замужем ли я. Услышав отрицательный ответ, сказала, что квартиру мне не сдаст.

– Мы матерей-одиночек не заселяем. У нас уже были с этим проблемы, не могли потом выселить, – поясняет она.

«Оптимально – три человека и без животных»

Три отказа – не повод расстраиваться. Но мой пыл начинает угасать, когда несколько раз подряд слышу, что квартиру уже сдали или вовсе передумали сдавать. И лишь двое квартиросдатчиков соглашаются показать жилье.

Первый в списке – дом в Восточном микрорайоне. Хозяин с супругой живут в одной части дома, вторую с тремя комнатами – сдают.

В условленное время на пороге меня встречают хозяин дома и девушка, которая также пришла посмотреть жилье. Мужчина сначала показал приусадебный участок, сказал, что можно пользоваться огородом, а после провел в дом. Дом – просторный, чистый, обставлен мебелью, но ремонт, как на мой взгляд, не современный. Хозяин водил нас из комнаты в комнату, открывал шкафчики, включал воду, говорил, что при желании можно подключить стиральную машину, провести интернет.

– Если какая-то неисправность, обращайтесь ко мне – все починю, – заверил он.

Цена за полдома «демократичная» – 200 рублей плюс оплата коммунальных услуг. Эти деньги, как пояснил мужчина, он отдает сыну, который снимает жилье в Минске.

Ни собаки, ни кота у хозяина нет и он, как выяснилось, против того, чтобы квартиросъемщики привозили своих.

– Оптимальный вариант для нас – три человека и без животных. После вас будут заселяться другие жильцы, и не всем нравится шерсть, – пояснил мужчина.

Не мой вариант.

«Хоть свиньи, главное – чтобы было чисто»

В этом же районе я зашла посмотреть трехкомнатную квартиру. В объявлении было указано – только семейным, но хозяин согласился мне ее показать.

Мужчина встретил меня у дверей, пропустил внутрь и, ничего не сказав, скрылся в одной из комнат. Обследовать квартиру пришлось самой. Просторно, обои и мебель в порядке. Есть два дивана, два шкафа, кухня, холодильник и телевизор. Санузел раздельный сантехника новая. Рядом с домом есть садик, школа и автобусная остановка.

Квартиру сдает по договору найма, плата – 130 рублей в месяц и коммуналка. Против домашних животных хозяин не возражает:

– Мне все равно, хоть свиньи, главное – чтобы было чисто и аккуратно.

На одном из балконов (их в квартире два) замечаю, что стекло разбито. Указываю на это хозяину и уточняю, починит ли.

– У меня есть стекло. Могу дать. Хотите – вставляйте, – спокойно ответил мужчина и развернулся ко мне спиной.

Такое отношение мне не понравилось, и я попрощалась с хозяином квартиры.

…Найти подходящую квартиру в Барановичах, как оказалось, не так-то просто.