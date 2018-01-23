«Мы матерей-одиночек не заселяем: потом невозможно их выселить»9
- 23.01.2018, 10:33
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История матери с ребенком, снимавшей квартиру в Барановичах.
Легко ли найти съемное жилье в Барановичах, что и по какой цене предлагают арендодатели и какие требования они предъявляют к кандидатам, выяснила корреспондент Intex-press:
- Несмотря на праздничные дни, газеты и интернет пестрят объявлениями о сдаче квартир. По легенде, у меня есть кот и маленький ребенок, поэтому, отбросив предложения для студентов и одиноких, в моем списке осталось 15 квартир. Немало! И я с воодушевлением берусь за телефон.
«Матерей-одиночек не заселяем»
Хозяйка двухкомнатной квартиры в центре города просит $50 плюс плату за коммунальные услуги. По ее словам, квартира «в хорошем состоянии, на пять-шесть баллов из десяти»: стены покрашены, поклеены обоями, на полу – ламинат, также есть кровать, кухня, шкаф и комод, холодильник и газовая плита. Горожанка не против кота, главное, чтобы я следила за животным. Предложение мне нравится: центр города и цена невысокая. Договариваемся о предварительном звонке и встрече, чтобы я смогла посмотреть квартиру. Но в условленное время на мой звонок никто не отвечает.
Двухкомнатная квартира в Южном микрорайоне с мебелью и бытовой техникой «оценивается» в $100, коммуналка – за счет квартиросъемщика. Владелица квартиры согласна брать оплату в белорусских рублях, но просит предоплату за три месяца. Жилье она сдает по договору, но оплачивать подоходный налог почему-то должен квартиросъемщик.
По словам женщины, из мебели в квартире кухня, мягкий уголок, столы, стулья и спальня, из бытовой техники – стиральная машина и микроволновка. Есть интернет.
– Кухонька у нас новая, все чисто и аккуратно. Мне грязнуль не надо, я ищу квартиросъемщиков без животных, – отмечает хозяйка, будто предугадав мой вопрос о коте.
Оказалось, горожанка не готова сдавать квартиру и арендаторам с детьми. Ребенок бывших постояльцев разрисовал в доме стены.
Владелица однокомнатной квартиры на улице Комсомольской в телефонном разговоре сообщила, что показать жилье сможет только через неделю, когда съедут арендаторы. Узнав о ребенке, женщина тут же поинтересовалась, замужем ли я. Услышав отрицательный ответ, сказала, что квартиру мне не сдаст.
– Мы матерей-одиночек не заселяем. У нас уже были с этим проблемы, не могли потом выселить, – поясняет она.
«Оптимально – три человека и без животных»
Три отказа – не повод расстраиваться. Но мой пыл начинает угасать, когда несколько раз подряд слышу, что квартиру уже сдали или вовсе передумали сдавать. И лишь двое квартиросдатчиков соглашаются показать жилье.
Первый в списке – дом в Восточном микрорайоне. Хозяин с супругой живут в одной части дома, вторую с тремя комнатами – сдают.
В условленное время на пороге меня встречают хозяин дома и девушка, которая также пришла посмотреть жилье. Мужчина сначала показал приусадебный участок, сказал, что можно пользоваться огородом, а после провел в дом. Дом – просторный, чистый, обставлен мебелью, но ремонт, как на мой взгляд, не современный. Хозяин водил нас из комнаты в комнату, открывал шкафчики, включал воду, говорил, что при желании можно подключить стиральную машину, провести интернет.
– Если какая-то неисправность, обращайтесь ко мне – все починю, – заверил он.
Цена за полдома «демократичная» – 200 рублей плюс оплата коммунальных услуг. Эти деньги, как пояснил мужчина, он отдает сыну, который снимает жилье в Минске.
Ни собаки, ни кота у хозяина нет и он, как выяснилось, против того, чтобы квартиросъемщики привозили своих.
– Оптимальный вариант для нас – три человека и без животных. После вас будут заселяться другие жильцы, и не всем нравится шерсть, – пояснил мужчина.
Не мой вариант.
«Хоть свиньи, главное – чтобы было чисто»
В этом же районе я зашла посмотреть трехкомнатную квартиру. В объявлении было указано – только семейным, но хозяин согласился мне ее показать.
Мужчина встретил меня у дверей, пропустил внутрь и, ничего не сказав, скрылся в одной из комнат. Обследовать квартиру пришлось самой. Просторно, обои и мебель в порядке. Есть два дивана, два шкафа, кухня, холодильник и телевизор. Санузел раздельный сантехника новая. Рядом с домом есть садик, школа и автобусная остановка.
Квартиру сдает по договору найма, плата – 130 рублей в месяц и коммуналка. Против домашних животных хозяин не возражает:
– Мне все равно, хоть свиньи, главное – чтобы было чисто и аккуратно.
На одном из балконов (их в квартире два) замечаю, что стекло разбито. Указываю на это хозяину и уточняю, починит ли.
– У меня есть стекло. Могу дать. Хотите – вставляйте, – спокойно ответил мужчина и развернулся ко мне спиной.
Такое отношение мне не понравилось, и я попрощалась с хозяином квартиры.
…Найти подходящую квартиру в Барановичах, как оказалось, не так-то просто.