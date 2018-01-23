Беларусь «скатилась» на 72-е место в рейтинге лучших стран мира 16 23.01.2018, 10:46

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Фото: bymedia

Всего в рейтинге приведены 80 стран.

Беларусь заняла 72-е место в ежегодном рейтинге лучших стран мира, подготовленном американским изданием U.S. News & World Report. По сравнению с рейтингом 2017 года, который учитывает десятки разных параметров, наша страна опустилась на две позиции среди 80 стран, сообщает ej.by.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, Канада и Германия оказались на второй и третьей строчках, США стали седьмыми. Всего в рейтинге приведены 80 стран. Ниже Беларуси в списке находятся такие государства, как Пакистан, Ливан, Нигерия, Иран, Ангола и Алжир.

Каждая страна U.S. News & World Report оценивалась по девяти категориям, которые состояли из нескольких подпараметров. Каждый параметр оценивался в баллах по 10-балльной шкале. Сумма баллов определяла место страны в общем рейтинге.

Журнал U.S. News & World Report был основан в 1948 году и на протяжении десятилетий составляет рейтинги в США. При этом методика расчетов, которую использовал журнал, часто вызывала критику со стороны ряда специалистов.