Cамыми популярными странами для въезда белорусов стали Польша и Германия 3 23.01.2018, 11:09

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Белорусы все чаще интересуются трудоустройством за рубежом.

В программу «Ла Страда» в 2017 году поступило 5 006 обращений, что в два раза превышает результат 2016 года.

За помощью абоненты обращались через телефонные номера 113 и 7113, электронную почту [email protected] и через услугу онлайн-консультирования на сайте www.lastrada.by. Для связи со специалистом потенциальные мигранты чаще выбирают онлайн-сервис – в 59% случаев, сообщили thinktanks.by в программе "Ла Страда".

Абонентов интересовали миграционные нюансы 91 страны мира. Самые экзотические направления: Куба, Монголия, Танзания, Уганда, Уругвай, Чили, ЮАР, Шри-Ланка.

По итогам года, самыми популярными странами для въезда стали Польша (12,5%), Германия (9,1%), Россия (8,2%). По вопросам безопасного и легального пребывания в Беларуси поступило 12,7% обращений. В целом по в 2017 году в Программе «Ла Страда» зафиксирован рост обращений от иностранных граждан.

В большинстве случаев тематика консультаций касается трудоустройства за рубежом (38,5%), а также паспортно-визового режима (24,6%), семейно-брачных отношений с иностранцами (7,4%), обучения за границей (5,3%), получения ПМЖ за рубежом (3,8%).

Ежегодно в Программу «Ла Страда» за помощью обращаются те, кто столкнулся со сложностями на территории чужой страны. Чаще всего кризисные ситуации связаны с розыском пропавших за рубежом граждан, нарушением прав трудовых мигрантов, насилием в межнациональном союзе, торговлей людьми. В 2017 году консультанты оказали информационную и юридическую поддержку 144 абонентам.

Как рассказала руководитель программы «Ла Страда» Елены Нестерук:

– Как показывает статистика обращений, люди стали чаще выезжать в Польшу с целью трудоустройства, что привело к повышению кризисных ситуаций в этой стране. Сейчас сложно определить группу риска, поскольку даже соблюдение всех правил легального трудоустройства (наличие рабочей визы и трудового договора) не гарантирует полной безопасности. Поэтому до выезда за границу мы рекомендуем подробно узнать о том, как отстоять свои права и куда обращаться за помощью.