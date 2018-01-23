Организатора прыжков с высоты в Соснах приговорили к 3 годам колонии 8 23.01.2018, 11:18

3,687

Алексей Никитченко

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Алексей Никитченко не считает себя виновным.

Суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, который организовал прыжки с 70-метровой высоты в Соснах, где в июне разбился житель Солигорска. Алексей Никитченко не считает себя виновным в гибели молодого человека. Обвиняемый настаивал: произошедшее — несчастный случай. По приговору суда он также обязан выплатить 60 тысяч отцу погибшего роупджампера и 30 тысяч его родной сестре, пишет tut.by.

Во вторник, 23 января, суд Заводского района Минска огласил приговор 27-летнему Алексею Никитченко. Индивидуального предпринимателя, организатора прыжков с веревки, признали виновным по ч. 1 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса РБ и приговорили к максимально возможному наказанию — трем годам лишения свободы в колонии. На приговор Алексей Никитченко пришел с рюкзаком — во время процесса он был на свободе.

— Во время прений сторон адвокат Никитченко просил его оправдать! Это полный цинизм. Погиб мой сын, но никто не считает себя виновным. Я еще понимаю, если бы адвокат говорил о каком-то минимальном наказании, но нельзя же так, — комментирует журналистам Александр, отец погибшего роупджампера Евгения Лапановича.

Кроме того, фигурант уголовного дела обязан выплатить в качестве моральной компенсации отцу погибшего роупджампера 60 тысяч рублей, сестре Евгения — 30 тысяч и еще имущественный вред — шесть тысяч рублей. Во время судебных заседаний Никитченко заявил: эта сумма слишком большая, он готов выплатить только 2 тысячи долларов. Если иски не будут погашены вовремя, у него конфискуют имущесто: авто «Хонда», телевизор, снаряжение для прыжка, квадрокоптер, 250 рублей, камеру и наручные часы.

После оглашения приговора родные погибшего Евгения Лапановича плакали.

— Справедливость восторжествовала, но легче не стало, — заявил после суда Александр Лапанович.

Напомним, 18 июня 2016 года в поселке Сосны, прыгая с 70-метровой высоты, Евгений Лапанович разбился на глазах у своей невесты. За несколько часов до трагедии парень сделал девушке предложение. Уже в ходе судебного разбирательства выяснилось, что организатор прыжка Никитченко не готовил Евгения к прыжку, не надевал на него страховочный пояс, не проводил инструктаж, впервые молодого человека он увидел, когда тот вышел на мостик, чтобы совершить прыжок. В суде Заводского района Минска было допрошено 25 свидетелей, двое из них были засекреченными. Их допрашивали по скайпу, изменив голос и не показывая лица. Жена Никитченко, которая 18 июня лично готовила Евгения Лапановича к прыжку, от дачи показаний отказалась. Накануне суда пара расписалась, и супруга воспользовалась правом не свидетельствовать против близкого ей человека.

13 января отец погибшего роупджампера обратился с заявлением к прокурору города Минска. Он просил переквалифицировать дело с ч. 1 ст. 144 УК «Причинение смерти по неосторожности» на статью 338 УК «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Она предусматривает более суровое наказание — до семи лет колонии. Однако гособвинитель не стал менять предъявленного обвинения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.