Десять правил эффективности Илона Маска 3 23.01.2018, 11:24

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Илон Маск

Чтобы управлять тремя компаниями, Маск постоянно оптимизирует свое расписание и предпочитает почту живому общению.

«Книга «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее» – увлекательное чтиво, детально описывающее взлеты и падения одного из величайших визионеров современности. Она также приоткрывает секреты рабочей этики Илона Маска и его продуктивности, которые помогают ему руководить несколькими компаниями», – пишет американский предприниматель Дэн Сильвестр в блоге для Medium (перевод — nv.ua).

Маск, безусловно, умнее среднего представителя человечества и обладает невероятными амбициями. Но думаю, и мы, простые смертные, сможем воспользоваться его секретами.

1.Начните день с самых важных дел.

Руководя тремя компаниям – Tesla, SpaceX и Neuralink – Маску приходится следить за многими вещами. Поэтому он начинает день с наиболее важных задач. В его случае, это написание важных писем, которые необходимо отправить, чтобы разблокировать работу других.

Как правило, он начинает свой день в 7 утра и отвечает на наиболее важные мейлы в течение получаса. Однажды он сформулировал это так: «Фокусируйтесь на сигнале, а не шуме. Не тратьте время на то, что не поможет делу».

Чтобы применить это совет, определите ваше важнейшее задание дня и займитесь им в первую очередь. Выполнение этой задачи должно оказывать максимальный эффект на вашу работу. Не переходите к другим делам, пока не закончите с этим.

2.Используйте петли обратной связи.

У Маска довольно плотный график, в течение дня он часто меняет локации. Поэтому постоянно работает над оптимизацией своего времени.

Он признается, что не читал книг по тайм-менеджменту, однако делится важным советом: «Думаю, очень важно использовать петли обратной связи, когда вы постоянно думаете о том, что вы сделали и как могли бы сделать это лучше. Мне кажется, это лучший совет: постоянно думайте о том, как справляться с делами лучше, задавайте себе этот вопрос».

Маск использует не только собственный фидбек, но и мнения других: он побуждает предпринимателей искать именно негативные отзывы. Это может быть болезненно, но принесет больше пользы.

Он также нанимает лучших специалистов, способных дать максимально честную обратную связь.

Прелесть этого совета Маска в том, что он подходит как для профессиональной, так и для личной жизни.

Соберите вашу команду и узнайте мнение о конкретном продукте, детали, стиле управления, бизнес-процессе: «Не говорите мне, что вам нравится, скажите, что не нравится».

То же можно проделать с друзьями.

3.Рассуждайте, исходя из первых принципов.

«Первый принцип» – это базовое предположение, которое нельзя вывести из любого другого предположения. Это единственный несомненный аспект комплексной проблемы.

Маск мыслит, исходя из первых принципов, а не по аналогии. Вот пример, который он приводит: «Из чего делается ракета? Это аэрокосмические алюминиевые сплавы плюс титановые, медные и углеродные волокна. Я задумался, какова стоимость этих материалов на рынке? Оказалось, что их стоимость составляла около 2% стоимости ракеты».

Вместо того, чтобы покупать ракеты за миллионы долларов, Маск решил покупать материалы и самостоятельно строить ракеты в своей компании.

Так родилась SpaceХ.

Как применить этот принцип? Такой подход заставляет вас думать иначе. «Первые принципы» заставляют вас вернуться к основной причине проблемы. Вы должны разложить проблему на основные элементы.

Для этого нужно сделать три шага:

1.Столкнувшись с проблемой, зафиксируйте свои текущие предположения, которые связаны с ней.

2.Разложите их на базовые принципы: найдите основные, истинные элементы проблемы. Как говорит Маск: «Сведите проблему к фундаментальным составляющим и посмотрите, в истинности каких элементов вы уверены, а затем думайте, отталкиваясь от них».

3.Создавайте новые решения. Если вы проанализировали проблему, разложив ее на базовые элементы, то готовы создавать новые решения задач с нуля.

4.Используйте асинхронную коммуникацию.

Первый секрет продуктивности Маска уже содержал намек на этот совет: он предпочитает общаться на своих условиях. Это значит, что он использует для коммуникации мейлы и сообщения, при этом отправляет их в удобное для себя время.

Он также старается быть труднодоступным для людей за пределами своих компаний, поэтому использует непонятный электронный адрес.

Как применить этот метод?

Плоды приносит сфокусированная работа. А это предполагает максимально асинхронную жизнь с минимальным вторжением коллег в процесс.

Есть три способа для того, чтобы начать работать по собственным правилам:

1.Отключите уведомления: на телефоне, компьютере и других гаджетах. Если вопрос действительно важный, вам позвонят.

2.Отказывайтесь от встреч: не соглашайтесь на личные встречи, если у них нет четкого плана и ожидаемого результата. По возможности, используйте вместо этого мейл.

3.Работайте удаленно: в шумном офисе множество отвлекающих факторов, в то время как дома работа делается в тишине. Если это невозможно, постарайтесь заполучить место в личном кабинете.

5.Развивайте свои навыки общения.

Когда Маск не строит ракет или не делает революций в автомобильной отрасли, вы можете найти его лишь в одном месте – в электронной почте. Однажды он пошутил: «Я пишу очень много писем и очень хорош в этом деле. Это моя главная компетенция».

Он очень точен и краток в своих письмах. Он часто отправляет мейлы на всю компанию, где рассказывает о новостях, визии и миссии, способах коммуникации и продуктивности.

Исходите из того, что вы ошибаетесь. И ваша цель – ошибаться меньше

Он также мастер публичных презентаций, умеет преподносить сложные концепции понятным языком и в собственном стиле. Он часто использует настоящее время, говоря о будущем. Такой трюк впечатляет слушателей, создавая у них ощущение, что будущее уже наступило.

Вот несколько способов использовать секрет Маска:

1.Будьте краткими. Не пишите десять предложений, если достаточно двух. Для тренировки возьмите уже написанное вами письмо и сократите его вдвое.

2.Избегайте ненадежных слов вроде «не уверен», «возможно», «мне кажется», не используйте пассивных конструкций, а также наречий, которые лишь отнимут время у вас и адресата, а также создадут недопонимание.

3.Знайте, чего хотите. Думайте о желаемом результате письма и сформулируйте его простым и понятным языком. В идеале, это и должно быть вашим письмом.

4.Выделяйте важное. Если вы хотите ответить конкретному человеку в переписке с несколькими адресатами, выделите его имя.

5.Никогда не пересылайте массивную цепочку писем без короткого резюме с ключевыми моментами и предполагаемыми действиями.

6.Группируйте задания.

Маск стратегически подходит к многозадачности. Если возможно, он соединяет несколько похожих дел. К примеру, отвечает на мейлы или проводит встречи за обедом.

Он говорит: «Я обнаружил, что могу заниматься почтой, когда провожу время с детьми. Я могу быть с ними и одновременно работать. Если бы я так не делал, то никогда не успевал бы справляться с работой».

Как это применять? Исследования показывают, что многозадачность, как правило, менее эффективна, чем концентрация на одном деле. Мозгу необходимо время, чтобы приспособиться, если мы переключаемся между заданиями. Такое переключение утомляет и лишает продуктивности.

Но если вы сгруппируете похожие задачи, требующего одного типа мышления, то сможете решать их эффективно.

Например:

1.Напишите тексты для вашего блога на неделю вперед.

2.Ответьте на почту, звонки, сообщения в один присест.

Просто сядьте один раз, выпишите все ваши дела на день или неделю, объедините их в группы. Поработайте так, если потребуется, перегруппируйте.

7.Планирование.

Если ты руководишь тремя компаниями, то время становится очень ценным. Поэтому Маск постоянно старается оптимизировать график, используя петли обратной связи.

Как и большинство успешных и продуктивных людей, он составляет очень детальные графики каждого дня. Свой календарь он разбивает на пятиминутные слоты.

Как использовать такой секрет?

Самые продуктивные люди работают по календарю, а не списку дел. Календари предполагают ограничения и лучше дают почувствовать время, определить, сколько его потребует на реализацию того или иного проекта в течение недели.

Разделение дня на небольшие слоты увеличит вашу продуктивность. Не обязательно делить день на пятиминутные отрезки. Мой опыт показывает, что лучше всего работают 30-минутные слоты. Найдите, что подходит вам. И убедитесь, что включили в график все: проверку почты, звонки клиентам, обеды, встречи. Все должно быть в календаре.

8.Беритесь за невероятные цели.

Маск известен тем, что любит устанавливать невероятные дедлайны для проектов своих компаний. Он говорит: «Сперва нужно установить, что нечто является возможным, затем это станет вероятным».

Вот история от одного из бывших менеджеров SpaceX: «Он заставил каждого работать над автомобилем, который добрался бы из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на одной заправке бака. Все работали над машиной год, тестировали каждую ее деталь. И когда спустя год запустили машину в Нью-Йорк, все вице-президенты были убеждены, что большим успехом будет, если она доберется до Лас-Вегаса. В результате машина доехала до Нью-Мексико – вдвое дальше, чем ожидалось. Илон всегда получает вдвое больше, чем кто-либо другой».

Это очень важно. Даже если вас постигла неудача, ваш цель была настолько смелой, настолько невероятной, что вы празднуете даже небольшие достижения. Ведь вы вообще не ожидали, что из затеи что-нибудь получится.

По словам самого Маска: «Я говорю что-то, и, как правило, это происходит. Возможно, не по графику, но случается».

Как использовать этот секрет Маска? Смысл в том, чтобы ваша цель выталкивала вас из зоны комфорта. Развитие не происходит, когда вы занимаетесь чем-то, что делали прежде. Если вы стремитесь к пяти великим целям, а достигли всего двух, вы превзойдете большинство людей. Ведь они не попытались достичь даже одной.

Масштабные цели требуют большего качества и количества работы, заставляют вводить новшества чаще, чем обычные цели.

В следующий раз, планируя работу, уделите несколько лишних минут тому, чтобы добавить более глобальных задач. Вы увидите, что сможете удивить сами себя. Это будет первый шаг к тому, чтобы достигать вершин, которые прежде казались невозможными.

9.Будьте настроены на развитие.

Илон Маск никогда не бывает доволен положением дел. Его компании достигают невероятных результатов, но он всегда знает, что в любой области остается пространство для улучшения. Всегда есть более быстрый и легкий способ решать задачи: «Исходите из того, что вы ошибаетесь. И ваша цель – ошибаться меньше».

Когда вы нацелены на рост, то знаете, что можете научиться чему угодно, приложив достаточно усилий. Если у вас что-то не вышло, то подойдите к проблеме с другой стороны, пока не найдете подходящего решения.

Развитие приходит благодаря решению сложных проблем. Чтобы преуспеть, нужно тренировать мозг воспринимать ошибки как прогресс, как приближение к развязке.

Вот несколько советов, как развить такое мышление:

1.Поcтоянно учитесь: читайте, учитесь на собственных и чужих ошибках. Новые знания помогают рождаться новым идеям, добавлять ценности работе и жизни.

2.Будьте настойчивыми: воспринимайте ошибки как незначительные проблемы на пути к получению опыта, адаптируйте и меняйте свои идеи, чтобы они оказались успешными при следующей попытке их реализовать.

3.Принимайте вызовы: если у вас есть выбор между двумя вариантами, беритесь за тот, который сложней.

4.Будьте открытыми к обратной связи: эффективный и своевременный отзыв помогает стать лучше. Будьте открыты для реакций, даже не самых конструктивных.

5.Поддерживайте других: человек – не остров, так что радуйтесь чужим успехам. Когда придет время, они будут радоваться вашим.

10.Расширяйте базу своих знаний.

Если верить брату Маска, то в детстве Илон читал по две книги в день. Это помогло ему хорошо разбираться в физике, математике, компьютерных науках и не только.

Вот одна из моих любимых цитат Маска на эту тему:

«Важно рассматривать знания как семантическое дерево. Убедитесь, что понимаете основы (это дерево и крупные ветки) прежде, чем перейти к листьям. Иначе им не на чем будет висеть».

Маск сформировал Т-образный профиль компетенции: основательные знания в одной сфере и существенные – во многих других.

Возьмем простой пример. Вы хотите быть здоровым. Но для этого недостаточно заниматься каким-то одним видом спорта. Вы должны знать многое – базовые знания о питании, развитии мускулатуры, работе сердца и так далее. Имея обширные знания о чем-то одном, например, о выбранном спорте, вы также должны разбираться во все остальном. Так работает этот подход.

Чтобы применить его, сделайте следующее:

1.Нарисуйте букву Т и выпишите основные и второстепенные знания и навыки. Если нужно, возьмите за пример какого-то успешного человека из своей сферы и его спектр компетенций.

2.Теперь посмотрите, каковы ваши знания и умения относительно каждого пункта в списке.

3.Углубите свое экспертное знание чтением книг, прослушиванием курсов, обучению у других.

4.Постоянно переоценивайте свои навыки, пока ваш профиль компетенций не станет Т-образным.