62-летняя слонимчанка: Изучила технику ходьбы, купила палки — и в путь! 9 23.01.2018, 11:36

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Встретить в Беларуси человека, занимающего скандинавской ходьбой, уже не редкость.

Вот и слонимчанку, которая совершала прогулку на свежем воздухе, легко опираясь на специальные палки, журналисты gs.by увидели на улице прямо возле редакции.

Назвать пенсионеркой сломинчанку, которой оказалась 62-летняя Татьяна Петюшик, язык не поворачивается. Румянец на лице, блеск в глазах и жизнерадостная улыбка делают эту женщину на пару десятков лет моложе, а занятия фитнесом добавляют статности фигуре и легкости поступи.

Как рассказала женщина, увлеклась она скандинавской ходьбой три месяца тому назад. И даже за это короткое время стала лучше себя чувствовать, давление стабилизировалось.

— Узнала о пользе таких прогулок со специальными палками из интернета. А потом на одном из городских мероприятий, которые проходили в парке, инструктор показала, как нужно правильно ходить. Изучила технику ходьбы, купила на Энке палки — и в путь, — рассказывает Татьяна Михайловна о том, с чего началось ее увлечение.

Сейчас женщина совершает прогулки с палками на свежем воздухе несколько раз в неделю, гуляет примерно по два часа. Обычный ее маршрут пролегает от дома на Шоссейной улице до железнодорожного моста и обратно.

— За это время полюбуюсь красотами набережной канала Огинского, уточек покормлю. Настроение и улучшается, — констатирует любительница пеших прогулок.

На вопрос, не испытывала ли она поначалу неловкости от занятий таким фитнесом, Татьяна Михайловна смеясь отмечает, что кто и как будет смотреть, в ее возрасте уже не важно. Главное — здоровье и хорошее самочувствие. К слову, отец Татьяны Михайловны, Морозов Михаил, до 80 лет ходил на коньках и лыжах. У самой Татьяны Михайловны хорошая семья, двое сыновей и трое внуков, она сама является индивидуальным предпринимателем в сфере международных перевозок.

— За всe спасибо Господу Богу! А заниматься скандинавской ходьбой рекомендую всем, и не только пенсионерам, — сказала в завершение разговора собеседница.

Когда журналисты попрощались с Татьяной Михайловной и она бодро зашагала по улице, было видно, что женщина вызывает неподдельный интерес у прохожих.

— Я давно читала про скандинавскую ходьбу. Но специальных палок для занятий ею в спорттоварах не оказалось. Сами пока только на лыжах ездили, когда был снег. Вот муж мой поправится, купим палки и будем ходить, — поделилась одна из прохожих, Мария Анисько.

— Часто вижу людей, занимающихся скандинавской ходьбой. Люди увлекаются, значит, это приносит им пользу для здоровья и удовольствие. Я только приветствую такие занятия, — добавила другая прохожая, Нина Лабко.

Рекомендации по освоению техники скандинавской ходьбы психолога отдела общественного здоровья Слонимского зонального ЦГЭ Елены Буглак:

- Скандинавская ходьба представляет собой целый комплекс лечебной физкультуры. Во время занятий прорабатываются практически все мышцы. Особое положение тела исключает избыточные нагрузки.

Показания:

- Всем, кто может ходить;

- Болезни системы кровообращения для лечения и профилактики (ИБС, АГ, постинфарктный кардиосклероз);

- Нарушение обмена веществ — ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром; заболевания опорно-двигательного аппарата — артрозы, остеохондроз, остеопороз;

- Депрессия.

1. Кисть должна быть открыта — палки удерживаются только двумя пальцами — указательным и большим, кисть висит на петле, или тимляке. Когда палка откидывается назад, ее лишь слегка поддерживает снизу большой и безымянный палец. Дыхание — на 1-2 вдох, на 3-4-5 — выдох.

2. Сгибание руки в плечевом суставе.

3. Рука с палкой движется как маятник вперед и назад, за спину.

4. Техника противошага — самый естественный человеческий шаг — правая рука движется вперед вместе с левой ногой.

5. Палка движется вслед за рукой и втыкается в землю под углом 45 0С.

6. Тимляки вокруг запястий должны быть закреплены свободно. Палки перемещаются словно по рельсам — параллельно друг другу и достаточно близко к бедрам.

7. Руки, плечи энергично работают, активно отталкиваясь палками.

8. Стараться ходить с «перекатом» с пятки на носок и чуть поднимаясь на пальцы в момент отрыва от земли. Иметь соответствующую сезону спортивную обувь.

9. В период освоения техники ходьбы лучше идти медленно, но правильно. Можно делать короткие ускорения, чтобы тело почувствовало нужную манеру ходьбы. Широкий шаг и большая амплитуда размаха рук обеспечивает ротацию бедер и ротацию корпуса. Те, кто овладел техникой, похожи на бегущего лыжника.

10. Корпус чуть должен быть наклонен вперед, колени при ходьбе чуть согнуты и пружинят как рессоры.