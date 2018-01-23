Bank of America: Россия смирится с ценой на нефть $40 за баррель 9 23.01.2018, 11:46

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Россия и ОПЕК признали невозможность сбалансировать рынок нефти в 2018 году.

Хотя нефтяной пакт, в рамках которого крупнейшие экспортеры "черного золота" убрали с рынка 1,8 млн баррелей ежедневных поставок, действует уже больше года, достичь цели - полной распродажи накопленных в мировых хранилищах излишков - за это время не удалось, пишет finanz.ru.

Объем запасов на 110 млн баррелей превышает средний уровень за 5 лет, к которому стремятся участники соглашения, а перспектива их сокращения в ближайшие месяцы выглядит "неясной", заявил на пресс-конференции в Омане в воскресенье глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалих. Изначально балансировку рынку предсказывали в первой половине 2017 года, затем - во второй. Прошлым летом министр нефти Кувейта Исам аль-Мазрук признал, что долгожданное равновесие в 2017 году уже не наступит, а ждать его следует в первом квартале 2018-го

Два месяца назад этот срок также признали нереалистичным, а ожидаемую точку равновесия перенесли на третий квартал 2018 года. Об этом сам аль-Фалих говорил на декабрьской встрече ОПЕК в Вене, где соглашение по добыче продлевали второй раз.

Теперь же и третий квартал выглядит слишком оптимистично: балансировка рынка может состояться в лучшем случае в самом конце 2018 года, а в худшем - ждать ее придется до 2019-го, заявил аль-Фалих, слова которого приводит Bloomberg.

В этих условиях возвращения России и ОПЕК к прежним объемам добычи не будет: страны-участницы соглашения "продолжат сотрудничество" ради стабилизации рынка, заявил министр, не уточнив, какой именно формат взаимодействия рассматривается.

Один из вариантов - продолжать координировать объемы добычи, но отказаться от их "заморозки" на уровнях октября 2016 года, уточнил министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи. "Мы должны подойти к новому типу соглашения", - цитирует его "Интерфакс".

По усилиям ОПЕК бьет сланцевый бум в США, а также страны, которые не присоединились к соглашению, отмечает Международное энергетическое агентство: по итогам 2017 года суммарно они увеличили добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, компенсировав две трети от объемов, которые картель и Россия убрали с рынка.

В 2018-м ситуация усугубится, прогнозирует МЭА: спрос на нефть вырастет лишь на 1,26 млн баррелей в сутки, а страны вне-ОПЕК увеличат добычу на 1,7 млн баррелей. Из них 1,15 млн придет из США, а еще 0,35 млн из Бразилии и Канады. Суммарно они перекроют сделку ОПЕК на 83%.

В 2018 году в мире уже будет добываться на 0,2 млн баррелей больше, чем потребляется, а в 2019-м избыток вырастет до 0,35 млн баррелей в сутки, прогнозирует Минэнерго США. Причем в отдельные кварталы (например, апрель-июнь 2019) разрыв спроса и предложения будет приближаться к 1 млн баррелей ежедневно.

В результате планы ОПЕК и России убрать с рынка навес нераспроданных объемов провалятся, считают в министерстве. Со второго квартала 2018 года излишки нефти снова начнут пополнять хранилища: с 2,908 млрд баррелей на конец 2017 года коммерческие запасы вырастут до 2,964 млрд через год и 3,049 млрд - через два.

По расчетам МЭА, чтобы удерживать цены от обвала ОПЕК придется держать добычу замороженной как минимум вплоть до 2025 года.

Чтобы бороться со сланцевиками за рынок, ОПЕК и России нужно смириться с ценами около 40 долларов за баррель, пишут аналитики Bank of America. Но эта война не по карману ни ближневосточным петрократиям, ни российской экономике, у которой 60% валютных доходов зависят от колебаний нефтяных котировок.