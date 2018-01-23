Белорусы за прошлый год выпили почти 350 миллионов литров пива 17 23.01.2018, 11:57

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Рынок водки вырос до 85,8 миллионов литров.

Белстат опубликовал данные о продаже отдельных видов товаров в 2017 году. Согласно исследованию белорусы на 80,8% питаются продуктами отечественного производства, пишет bobruisk.ru.

В прошлом году белорусы стали отказываться от мяса свинины и говядины. Их потребление сократилось на 1,5%, при этом стали больше есть мясо птицы на 3,6%. Также белорусы стали есть больше рыбу. Реализация ее выросла на 8,9%.

Из молочных продуктов на 4,1% выросло потребление сыров, а продажа сливочного масла сократилось на 3%.

Белорусы стали покупать больше фруктов на 8,7%. Также выросло потребление овощей на 12,9%, в том числе картофеля на 15%.

Рынок пива вырос на 3,4% до 353,8 млн литров, а водки – только на 0.5% до 85,8 млн литров.