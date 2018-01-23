«Чтобы подстричь одного своего клиента, я несколько раз летал в Монако» 6 23.01.2018, 12:21

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Минчанин путешествует по миру и устраивается на работу в барбершопы.

Барбер Никита Кубарко успел поработать в нескольких странах и знает, почему отбитая штукатурка – это хорошо, а утверждение, что клиент всегда прав, – не очень, пишет citydog.by.

Как все начиналось: Минск, а потом первые барбершопы в Кракове

– Знаете эту карикатуру, где человеку плохо, рядом стоит толпа, но никто не может помочь, потому что вокруг одни татуировщики, фотографы и фитнес-тренеры? Сегодня в толпе однозначно был бы не один барбер – профессия стала очень модной.

Когда я начинал еще в юности – около 15 лет назад, – к работе парикмахера, наоборот, относились с пренебрежением. Но мне было интересно, нравилось стричь и получать результат. А вот прибыль интересовала меньше всего. Сейчас, общаясь с молодыми барберами или теми, кто собирается ими стать, я только и слышу, что о деньгах.

Но самое интересное в том, что, пока ты будешь относиться к своему делу только как к способу заработка, ты не станешь успешным. Мое творчество – это моя жизнь, которая приносит еще и неплохой доход. И все клиенты – это мои друзья, я знаю про них многое. Некоторые начинали стричься у меня, еще когда учились в школе. Я вместе с ними переживал период поступления, многие уже завели семьи, перебрались в другие страны. Не зря говорят, что барбер ближе, чем личный психолог.

Поскольку в профессии я давно, мне хочется постоянно развиваться. Четыре года назад мне показалось, что в Беларуси для этого не так много возможностей. Тогда я решил поработать за границей –посмотреть, как все устроено в других странах.

Сначала я решил отправиться в Краков. Во-первых, Польша недалеко. Во-вторых, я уже был в Кракове и город показался мне интересным. В-третьих, я подумал, что польский очень похож на белорусский, поэтому я смогу без проблем общаться. Хотя последний пункт оказался иллюзией – разговаривал я все-таки на английском.

Я написал в оба барбершопа, которые тогда были в городе, показал свое портфолио, и меня пригласили на работу. До этого мы поговорили по телефону. Поляки, наверное, хотели убедиться, что я адекватный.

На тот момент была большая нехватка кадров во всех барбершопах: клиентов много, профессионалов мало. Сейчас там много украинцев, но тогда у них еще не было безвизового въезда и в барбершопах украинцев не было.

Barber lot – первый барбершоп в Польше, в котором я работал. Приятный, уютный и очень маленький – в нем ютились всего три кресла. В конце первой стрижки я спросил, где можно помыть голову клиенту, на что владелец ответил, что они этого не делают. И так в итоге оказалось практически во всех барбершопах: может, дело в экономии времени. Но я все же помыл голову клиенту и всем последующим. Некоторые отказывались, некоторые удивлялись такой услуге.

Краков – туристический город. Так получалось, что 98% моих клиентов были иностранцами: из Новой Зеландии, Штатов, Израиля – да со всего мира. Когда я приходил на работу к открытию, уже выстраивалась очередь из пятнадцати человек.

Из-за того что работают в основном с туристами, многие мастера особо не запариваются по поводу качества. Ну какая вероятность встретить клиента еще раз? Стригут не плохо – удовлетворительно. Во время работы разговоры особо не ведут, а я человек коммуникабельный: и поболтать могу, и пошутить.

Я проработал там неделю, после чего в оба барбершопа мне предложили трудоустроиться официально, на постоянной основе. Тогда я отказался, но приезжал на короткий срок еще несколько раз, работал уже в барбершопе «Джентльмен».

В каждый мой приезд я понимал, что знакомых лиц в зале становится все меньше. Оказывалось, что ребята открывают свои барбершопы. За короткое время меня узнали во всех барбершопах города. Причем узнавали не только коллеги, но и клиенты: ко мне раз за разом приходили люди, которых я уже стриг.

Цена на стрижку там примерно такая же, как у нас. Но с заработком барбера из-за того, что все дешевле, можно жить очень комфортно. В одну из поездок я отправился вместе с коллегой, и по вечерам в местных заведениях мы тратили все деньги, которые зарабатывали за день. Было весело!

Но я понял, что Краков все-таки слишком маленький для меня город. Кстати, после меня в местных барбершопах начали активно использовать практику работы временных мастеров из разных стран.

Как работают барбершопы в других странах

Уже после второго моего barber trip я получил предложение постоянной работы в разных барбершопах Кракова, Катовице, Дортмунда (Германия). Кроме этого, посыпались гостевые предложения из разных городов и стран. Многие ребята спрашивали, когда я вернулся в Минск, сколько я там заработал.

Для меня это было смешно, ведь я даже не думал преследовать эту цель – как будто на заработки поехал. Мне было абсолютно не важно, сколько мне заплатят. Был важен новый опыт. Это совершенно другой мир со своими приемами, общением, стилем жизни, укладками, стрижками, атмосферой.

Между моими барбер-путешествиями я ездил по другим странам и, естественно, заходил к местным коллегам. В Амстердаме стрижка стоит 40–50 евро, комплекс – 80 евро. В одном из барбершопов я увидел табличку «Дешевая стрижка не может быть хорошей, хорошая стрижка не может стоить дешево». И мне очень понравилась эта позиция.

В это время у меня появился необычный клиент: чтобы его подстричь, я несколько раз летал в Монако. Мы познакомились в Минске, меня ему посоветовали как хорошего мастера – он остался доволен, стрижется до сих пор. Поездки в Монако – это колоссальный опыт, ты как будто оказываешься в фильме. Лет 10 назад я думал, что свои барберы есть только у суперкрутых актеров, и вот прошло немного времени – и уже меня вызывают в другую страну на стрижку. Как оказалось, в Монако вообще нет барбершопов; если ты хочешь иметь крутую стрижку, хорошего барбера придется поискать.

Сейчас я хочу съездить поработать в Португалию. Я уже был там на отдыхе и побывал в разных барбершопах. Меня удивило, что в небольшом курортном городке их так много, а уровень мастеров очень высокий – судя по соцсетям, сейчас они делают просто космические стрижки. В целом обстановка там совсем другая. Наш человек привык к цивильной атмосфере, чтобы все было ровненько, чтобы вся мебель была новая. Там он такого никогда не найдет.

Многие барбершопы в Европе находятся в исторических центрах, и выглядят они соответствующе – немного ушатанными временем. На потолке может быть отбита штукатурка, а рядом будут стоять строительные лестницы. Но в этом и фишка: там один и тот же барбершоп в одном и том же месте работает по 50–100 лет, постоянные клиенты приходят стричься несколькими поколениями.

Европейский человек приходит в барбершоп не как хозяин, а как гость – это очень приятно. И в целом люди более дружелюбно настроены и приветливы. При этом работают они гораздо меньше, чем у нас. В будни они могут работать с одиннадцати до шести. Помню, как меня смешили вопросы администратора в два часа дня, не устал ли я. Да я к такому графику вообще не привык!

Португалия в этом плане очень интересная страна: там живут представители разных рас, и благодаря этому большее разнообразие стрижек. Кроме того, всё способствует расслабленной жизни – океан, жара, сама атмосфера. В Порту и Лиссабоне очень красивые барбершопы в олдскульных зданиях, пропитанные колоритом. Там каждая мелочь тебя уносит лет на 70 назад.

«ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА НАШИХ БАРБЕРОВ – ОНИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ»

Также я успел слетать в Китай на самую большую в мире барбер-выставку, где можно увидеть то, что у нас на рынке появится только через пару лет. Кстати, в Гуанчжоу есть памятник, посвященный профессии парикмахера, где дедушка бреет опасной бритвой мальчика. Парикмахерских там очень много, и у каждого заведения есть барберпул: не важно, стригут там девушек или парней. Я видел парикмахерскую, на которой была вывеска: «Стрижка у ученика – 20 юаней, стрижка у стажера – 40 юаней, у мастера – 80 юаней, у старшего мастера – 150 юаней, у директора – 250 юаней».

Кстати, два года подряд я заходил в гости к одному и тому же парикмахеру. Он меня удивил тем, что при температуре +30 работает в куртке – стиль превыше всего. Мы только сфотографировались вместе, поговорить не очень получается – в Гуанчжоу практически никто не знает английский язык.

Но самое долгожданное мое барбер-путешествие состоялось во все тот же Амстердам. На мой взгляд, Нидерланды сейчас наиболее прогрессивная страна в этом плане, тут действует самая сильная школа барберов. Но попасть в Амстердам было непросто.

В Кракове мне оставили рекомендацию на официальном бланке с печатями, на двух языках. Я начал писать в разные нидерландские барбершопы, в том числе на периферии, но большинство мне даже не отвечали – везде было недостаточно только английского языка, обязательно нужно было знать еще и нидерландский.

В итоге мне все же удалось попасть в один из самых крутых барбершопов в самом центре Амстердама, где постоянно битком народу. И это было незабываемо.

За время работы в разных странах я еще ни разу не услышал от клиента просьбу, которая бы меня удивила. Скорее, такое может произойти в Беларуси, когда люди совершенно не соотносят свою внешность с фотографиями того, кого показывают в качестве образца. Кстати, в этом и главная проблема наших барберов: они не знают, что предложить конкретному человеку.

А все из-за того, что нет качественного обучения. Половина минских парикмахерских предлагает курсы барберинга, хотя их работники даже не имеют представления, что это такое. Или же обучают новички, которые сами начали стричь чуть ли не пару месяцев назад. Иногда смотришь на такие работы, и хочется кричать: «Что вы творите?»

Что касается меня, то я бы очень хотел побывать в Штатах. Поработать там вряд ли получится, но вот посмотреть на то, как это делают другие, было бы круто. Там очень много представителей разных национальностей работают в этой сфере, и у каждого своя техника и стиль.