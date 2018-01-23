Глава МИД Франции: Пусть Россия объяснит свои цели в Украине и Сирии

Глава МИД Франции: Пусть Россия объяснит свои цели в Украине и Сирии2
- 23.01.2018, 12:44
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Диалог начнется только тогда, когда РФ внесет ясность по всем вопросам.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в большом интервью
газете Le Figaro, которое вышло в понедельник, 22 января, много внимания уделил России. Министр намекнул российским партнерам, что они не должны искать решение сирийского кризиса в обход Европы и США, рассказал о французской инициативе по наказанию виновников применения химического оружия и призвал «Россию прояснить, чего она хочет», пишет ru.rfi.fr.
О санкциях за применение химоружия
Главный информационный повод для интервью — международная конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия, которая пройдет в Париже во вторник, 23 января.
В конференции примут участие представители 29 стран. Глава МИД Франции пояснил: конференция проводится по той причине, что в Сирии так и не был решен вопрос с уничтожением химоружия. Вопрос, ответственность за решение которого, напомним, взяла на себя Россия. Это произошло еще в сентябре 2013 года, когда активные дипломатические действия Москвы помешали осуществить французский план по проведению международной военной операции против Асада в наказание «за использование химоружия». Тогда, в последний момент, Путин, в обход французов, предложил Обаме соглашение: сирийский режим отдает химоружие под международный контроль, соглашается на его уничтожение и присоединяется к международной Конвенции о запрете химического оружия. Но соглашение не выполнено. По данным ООН и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), за химической атакой на сирийский Хан-Шейхун 6—7 апреля 2017 года, в результате которой в погибли более 80 человек, стоит сирийское правительство.
О том, что вопрос применения химического оружия в Сирии — «красная черта», которую нельзя переходить — в мае нынешнего года заявил на встрече с Владимиром Путиным в Версале французский президент Эмманюэль Макрон. Но сирийский режим до сих пор не уничтожил свои запасы химоружия и не прекратил его использование, заверил глава МИД Франции. «Учитывая сложившуюся ситуацию, мы объявим о запуске инициативы, направленной на борьбу с безнаказанностью тех, кто виновен в применении химического оружия», — сказал Ле Дриан, подчеркнув при этом, что Франция уже ввела против «некоторых виновников» санкции — «заморозила счета и ввела запрет на въезд». Имена виновников министр пока не назвал, но заверил, что Франция полна решимости сделать так, чтобы «все виновные в подобных чудовищных преступленях всегда несли ответственность».
О политическом урегулировании в Сирии без участия Запада
На вопрос «Исключаете ли вы, что русские, иранцы и турки смогут установить мир в Сирии в одиночку?» (без участия Запада), французский министр ответил:
— Непременно необходимы совместные активные усилия. Никакое соглашение о мире не будет долгосрочным и справедливым без участия Соединенных Штатов, Европы и стран региона. Россияне всегда говорили, что они будут уважать Женевский формат и что переговоры в Астане — не более, чем подготовка к женевским переговорам. Мы продолжаем наш диалог с Москвой. Россияне, в любом случае, не смогут урегулировать этот кризис в одиночку.
И французский министр тут же объяснил, почему:
— Однажды нужно будет восстанавливать Сирию и для этого (российских) средств не хватит.
О том, как изменился подход Франции к России после прихода Макрона
«У Эмманюэля Макрона есть желание установить с Россией прямой контакт — между влиятельными державами… Он считает, что нужно уважать эту великую страну», — заверил Ле Дриан, подчеркнув, что именно по этой причине Эмманюэль Макрон, «едва он был избран, пригласил Владимира Путина в Версаль». Но в ответ на готовность Франции к улучшению двусторонних отношений, «Россия должна прояснить, чего она хочет», — объяснил французский министр. И напомнил:
«Украинский вопрос не решен. Вопрос о химическом оружии в Сирии — тоже. И трудно понять, по какому пути Россия хочет пойти в сирийском кризисе. Необходимо внести ясность… И мы готовы обсуждать все эти вопросы. Но русские также должны сказать, готовы ли они начать эту дискуссию».