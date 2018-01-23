Суд постановил конфисковать технику «Белсата» 1 23.01.2018, 12:48

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Дело об авторских правах на товарный знак получило продолжение.

Сегодня суд Первомайского района Минска постановил конфисковать часть техники, которая была изъята еще весной. Решение озвучила судья Анастасия Попко, сообщает belsat.eu.

Кроме этого, суд постановил оштрафовать на 40 базовых величин оператора Александра Любенчука за якобы нарушение авторских прав на товарный знак.

Также в соответствии с приговором, конфискуется техника телеканала: 2 системных блока, 2 дисковых накопителя, 2 монитора, ноутбук и видеокамера, которые были квалифицированы как предмет административного правонарушения.

«Думаю, что всем понятно: это дело не об авторских правах или товарном знаке, а о свободе слова и цензуре», – прокомментировал решение суда оператор. Личную технику – камеру «Go Pro» и фотоаппарат, которые также были изъяты весной – оператору вернули, так как правоохранители не смогли доказать, что данная техника использовалась Александром Любенчуком для работы на «Белсате».