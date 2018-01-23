Горди Дуайер: Сезон мы отработали здорово 1 23.01.2018, 12:51

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Горди Дуайер

Бодрые итоги от главного тренера «зубров».

Матч с «Адмиралом» стал последним для минского «Динамо» в этом сезоне, где хоть что-то решалось. Пусть в плей-офф заказан – безвольное поражение (2:3) на фоне возможной судейской ошибки, пишет «Трибуна».

После матча главного тренера «зубров» Горди Дуайера попросили подвести итоги сезона. Вот наиболее любопытные из его ответов.

О том, что помешало выйти в плей-офф

«Причина номер один – эффективность нашей атаки. У нас всего буквально несколько человек, которые забросили 40% голов команды. А где остальные ребята?»

О позитиве

«В этом году мы приняли решение наигрывать молодых игроков, и мы об этом ни разу не пожалели. Думаю, ребята позитивно откликнулись на возможность проявить себя на уровне КХЛ и здорово ей воспользовались. В этом сезоне вы наблюдали эволюцию «Динамо», когда мы отходили от зависимости от возрастных игроков и приходили к молодым. Заиграло много молодых талантов, которые будут радовать наших болельщиков на протяжении многих сезонов».

О том, что было сделано не так

«Могу сказать точно, что я не о чем не жалею. Все решения были абсолютно верными. Я не готовился разговаривать в таком духе о сезоне в целом. Я точно все помню и ни о чем не сожалею. Этот сезон мы отработали здорово»

О своем будущем

«Я хочу сказать, что мне очень понравилось здесь работать. Этот сезон был замечательный: я работал в отличной организации, в отличной команде с отличными болельщиками.

Конечно, мы еще будем обсуждать планы на следующий сезон. Мы, в первую очередь, будем разговаривать над усилением атаки».