Биткоин и другие криптовалюты значительно подешевели 23.01.2018, 12:57

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Вероятной причиной обвала называют заявления о планах регулирования на рынке криптовалют.

Криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 11,42% до 10,446 тыс. долларов. Как пишет korrespondent.net, oб этом свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap во вторник 23 января.

Другие криптовалюты также обваливаются: Ethereum - на 10,75%, до 958,1 доллара, Ripple - на 9,76%, до 1,26 доллара, Bitcoin Cash - на 12,82%, до 1,55 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap.

Трейдеры следят за мировыми новостями о возможном контроле и ограничениях для криптовалют. Так, в понедельник главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд заявил, что государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют, чтобы, с одной стороны, получить от этого выгоду, а с другой - предотвратить риски.

В то же время южнокорейские СМИ сообщали, что несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены заплатить налог в размере 24,2% от выручки за прошлый год, а также им придется передавать данные о сделках.