Лукашенко - спецпредставителю ОБСЕ: Мы не допустим, чтобы нас поучали 27 23.01.2018, 13:04

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Cпецпредставитель ОБСЕ Кент Харстед посетил с визитом Минск.

Лукашенко встретился со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом, передает БелТА.

«Я хочу еще раз заверить вас, что мы будем иметь очень хорошие отношения с организацией. Мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов. И вы абсолютно можете ни с кем не обсуждать, не стесняться и задавать самые невыгодные, с вашей точки зрения, вопросы нам, мне, нашим властям, отдельным людям, министрам, которым вы считаете нужным задавать эти вопросы. Мы будем их обсуждать, будем на них реагировать», - заявил Лукашенко.

«Условие одно: мы - суверенная независимая страна, и как любая другая страна, как и ваша родная Швеция, мы не можем согласиться или допустить, чтобы нас где-то толкали в спину, понукали нами, поучали нас», - подчеркнул диктатор.

«А вот поучать - мы это воспринимаем, как и любая другая страна, негативно», - добавил Лукашенко.