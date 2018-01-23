СК снова возбудил уголовное дело о «цветочном грабеже» с клумбы в Витебске 18 23.01.2018, 13:29

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Из-за сорванных с клумбы цветов на женщину и ее дочь-подростка завели уголовное дело.

В истории с «цветочным грабежом» в Витебске — новый поворот. В декабре уголовное дело в отношении женщины и ее дочери закрыли, обошлось административной ответственностью. Однако в январе главной фигурантке сообщили, что по делу возобновили предварительное следствие. Об этом пишет tut.by.

В письме, которое профессиональный флорист Оксана (имя по просьбе женщины изменено) получила из Следственного комитета, сообщается, что 4 января заместитель прокурора города Витебска отменил в отношении нее и дочери постановление о прекращении уголовного преследования. «Предварительное следствие возобновлено», — говорится в уведомлении.

Напомним, 26 октября 2017 года возле дома № 8 на улице Медицинской в Витебске мама с 15-летней дочкой сорвали с клумбы 25 цветков очитка. Это заметила жительница первого этажа, под окнами которой все происходило. Женщина сняла «акт вандализма» на камеру и написала заявление в милицию. После проведенной ОВД проверки материал поступил из прокуратуры Витебска в следствие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту грабежа, совершенного группой лиц.

После резонанса в СМИ вокруг этой истории следствие прекратилось — как решили в СК, из-за «малозначительности» дела. При этом материалы передали в милицию, чтобы привлечь Оксану и ее дочь к ответственности за административное правонарушение.

— Следователи приняли все меры по нивелированию конфликта. Однако женщина в категоричной форме отказалась признать свое правонарушение и тем более примиряться с потерпевшей стороной, считая свой поступок нормой поведения, — прокомментировала в декабре эту ситуацию официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Еще раньше Оксана рассказала журналистам, что в объяснении, данном в милиции, указывала, что «обязуется этой женщине [написавшей заявление] посадить по весне куст очитка. Его стоимость на самом деле от 2,5 до 4 рублей. Однако либо женщину не поставили об этом в известность, либо это ее не устроило».