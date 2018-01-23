Для минских таксистов ввели дресс-код 1 23.01.2018, 14:10

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Фото: onliner.by

Приняты также особые требования к их авто.

Сегодня на официальном сайте Национального аэропорта Минск было опубликовано Положение по оказанию услуг по автомобильной перевозке пассажиров. С сегодняшнего дня таксисты, желающие работать на территории аэропорта, обязаны иметь письменное разрешение. Автомобили и внешний вид водителей при этом должны соответствовать установленным требованиям, пишет onliner.by.

Новые требования к автомобилям

Для автомобильной перевозки допускаются машины, соответствующие следующим критериям:

- не старше 10 лет с даты выпуска;

- технически исправные в объеме вопросов, которые проверяются при прохождении государственного технического осмотра;

- имеющие регистрационные знаки желтого цвета;

- автомобиль как снаружи, так и внутри также должен быть оборудован и оформлен в строгом соответствии с нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами Беларуси.

Новые требования к водителям

Кроме того, определенные требования должны выполнить и перевозчики, которые собираются приезжать на территорию Национального аэропорта.

Водитель обязан соответствовать следующим критериям:

- должен иметь опрятный внешний вид, быть аккуратным;

- должен быть одет в официально-деловом стиле в темные брюки, светлую однотонную рубашку, туфли летом и темную однотонную куртку (либо пальто), темные брюки и обувь темного цвета в зимний период;

- обеспечивать культурное обслуживание пассажиров в процессе оказания услуг;

- быть вежливыми и доброжелательным в общении с пассажирами и представителями аэропорта.

Работа только с письменного согласия РУП «Национальный аэропорт Минск»

Положением также определено, что автомобильные перевозки пассажиров на территории Национального аэропорта могут осуществляться только водителями автомобильных перевозчиков либо индивидуальными предпринимателями (если они лично управляют автомобилем), получившими письменное согласие на данный вид деятельности от РУП «Национальный аэропорт Минск».

Каждый такой водитель должен постоянно иметь при себе письменное согласие, оформленное в установленном порядке. Письменное согласие вступает в силу с даты его выдачи. Отсутствие такого согласия либо его аннулирование является основанием для отказа в допуске автомобиля на специально отведенную территорию для предложения услуг по автомобильной перевозке. При этом автомобили такси могут располагаться только на этой территории, а водители обязаны придерживаться установленной схемы движения на территории аэропорта.

Письменное согласие на оказание услуг выдается бесплатно на каждый конкретный автомобиль сроком на 3 месяца.

Действие документа не распространяется на автомобильных перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров в регулярном сообщении, а также на тех перевозчиков, которые осуществляют поездку с конечной точкой в аэропорту.

Ни раций, ни рекламы

Представителям или работникам автомобильного перевозчика запрещается появляться на территории аэровокзального комплекса и любых иных зданий и сооружений, к которым непосредственно примыкает контролируемая территория привокзальной площади, с любыми материалами как рекламного, так и иного информационного характера.

Также запрещается появляться на территории привокзальной площади и прилегающих к нему зданий с радиостанциями без согласования с администрацией РУП «Национальный аэропорт Минск».

Контроль за количеством автомобилей

«Предприятие оставляет за собой право отказать в выдаче письменного согласия, если объем спроса на услуги по автомобильной перевозке на контролируемой территории привокзальной площади на момент обращения контрагента превышает возможности стоянки, специально оборудованной для размещения автомобилей автомобильных перевозчиков, то есть будут отсутствовать свободные места», — говорится в Положении.

Положение вступило в силу сегодня, 23 января, в 9:00.