Минчанин: Мы хозяева своего города 23.01.2018, 13:49

Зачем Алексей 14 лет делает городские квесты, на которых невозможно заработать.

Citydog.by рассказал, как на протяжении 14 лет один человек продолжает создавать городские квесты, благодаря которым горожане лучше узнают Минск.

В 4 года Леша начал строить свои первые маршруты. В своей детской комнате он сооружал импровизированный автобус из стульев и гнал по маршруту – карте, которую его дедушка-водитель снял со старого автобуса и подарил внуку. В 9 лет парень уже составлял дворовые велопрятки для своих друзей – «иначе было скучно». Он всерьез подходил к делу: увлекался картографией, любил планировать поездки и постоянно просил родителей покупать самые свежие карты Минска.

«ПЕРВУЮ ИГРУ Я ПРИДУМАЛ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА»

Алексей родился и вырос в Минске: первые 20 лет жил в Лошице, сейчас – в Зеленом Луге, но планирует перебираться в район бывшего автовокзала «Московский». При этом центр города нашему герою знаком с детства – он учился в гимназии за Филармонией. Каждый день по дороге на учебу он изучал местность и общественный транспорт.

– Идею городского квеста я подсмотрел в Москве, где «зеленые» делали подобные игры, чтобы привлечь горожан чаще пользоваться общественным транспортом. И свою первую городскую гонку почти 14 лет назад я организовал для минских ребят, которые создали форум любителей общественного транспорта. Игра получилась маленькой, но интересной. Теплым пятничным вечером мы в составе 10 человек устроили городское соревнование по точкам, добраться до которых нужно было на общественном транспорте. Идея в том, чтобы как следует изучить транспорт, не застрять в пробке и найти самый удобный и быстрый маршрут.

МИНСК: ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА, СТРИТ-АРТ И ТРЕШ-АРТ

Полгода гонки на знание общественного транспорта проходили по простому принципу: победитель должен был создать маршрут для следующей игры. Участников становилось все больше, но многие признавались: «идея крутая, правда, играть скучно». И тогда Леша взял все в свои руки и сказал: «У меня есть видение, и я буду делать игры по-новому. Если кому-то не нравится, извините».

Теперь, два-три раза в год в Минске и других городах Беларуси проходит городская игра «Отрыв», в которой каждый раз участвует около тысячи человек. Существенным изменением стало то, что объектом игры выступил город и его достопримечательности: исторические места, стрит-арт и даже треш-арт – например, лебеди из покрышек или пластика.

– В 2011 году все завертелось по серьезному: на протяжении года с нами работала пиарщица, которая нашла спонсоров, и мы стали сотрудничать с различными компаниями. И главное – у нас появилась постоянная площадка. Мы сменили скамеечки в парке на Лицей БГУ, и теперь ежегодно открытие сезона стартует именно там – администрации Лицея очень нам помогает.

– А откуда у вас были деньги на PR?

– Со взносов. Даже самая первая игра была платной, просто раньше эта сумма составляла 50 копеек с человека, а сейчас варьируется от 30 до 40 рублей за команду (как правило, в команде от 2 до 4 человек). Поэтому я зарегистрировал юридическое лицо и плачу налоги. Одно время даже подумывал сделать «Отрыв» своей основной деятельностью, но вовремя понял – такой продукт в рамках нашей экономики невозможно продавать.

ПОЧЕМУ НА ГОРОДСКОМ КВЕСТРЕ НЕЛЬЗЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Работу Леша сменил и сейчас трудится в техподдержке компании, разрабатывающей IT-продукты. Но уезжать в другую страну, где городские квесты ценятся больше, он не захотел: «Все-таки мой город – Минск, и я люблю его таким». Сейчас игры проходят редко, но «качественно» – Леша говорит, что самое важное для организатора, «чтобы "Отрыв" был одним из самых долгожданных событий года».

– Каждая игра уникальна. В городе вовсе не два или три, а целое множество знаковых мест, о которых стоит рассказать. Каждая локация интересна в контексте и сравнении. Но для тех, кто много путешествует, Минск может показаться скучноватым. На самом деле так и есть, особенно если сравнивать его с каким-нибудь Львовом, который ассоциируется с крутыми заведениями.

Например, игра «Теплые буквы» создавалась совместно с питерскими организаторами: они придумали формат, а мы разработали начинку. Идея игры такая: в книжке собран белорусский алфавит, где с каждой буквой связано какое-то место или история. В основном места были связаны с заведениями и учреждениями. Изюминкой стал Ботанический сад, а так как игра проходила зимой, – его закрытая оранжерея. Игроки из серых зимних будней попадали в лето, где среди кактусов и суккулентов искали подсказки.

Пару лет назад на одном из урбанистических фестивалей Леша представил свой проект – там его заметили девушки из ассоциации библиотекарей. Оказалось, что минские библиотеки пустуют, молодые минчане больше не берут книги и мало читают. Через пару дней девушки связались с Лешей и предложили сделать квест. Так была создана игра «Читай-город».

Старт и финиш этого квеста прошел в Национальной библиотеке, а это значит, практически на целый день «алмаз» был «захвачен» горожанами, которые искали подсказки по всем этажам и залам главной библиотеки страны. А еще игроки познакомились с десятком других примечательных библиотек нашего города.

ИЗ 100 ТОЧЕК ВЫБИРАЮТ ТОЛЬКО 20 – «ОСТАЛЬНЫЕ В МУСОРКУ»

– С поиском тем и мест есть проблемы, часто случаются творческие кризисы, – признается Леша. – Именно поэтому игры такие редкие. Нам не хочется, чтобы страдало качество. Поиском мест для квеста занимается целая группа: мы с волонтерами в течение 6-8 выходных подряд обходим все административные районы Минска. Мы заходим в каждый двор, находим что-то необычное или примечательное, фотографируем и думаем, как это может быть использовано в квесте. За время таких походов можно найти до 100 точек, хотя в игре будет использовано максимум 20. Все остальное идет либо в мусор, либо дожидается следующих игр.

Команда волонтеров собралась очень естественно: кто-то пришел из игроков, а кто-то сразу вызвался писать сценарии. Команда меняется: некоторые постепенно отходят от игр, а некоторые начинает создавать свои «движухи».

– У наших волонтеров есть разные задачи: часть команды участвует в поиске точек, еще часть тестирует загадки, а кто-то помогает с доставкой брошюр и листовок, арендой снаряжения и так далее. В день игры обязательно есть волонтеры, которые встречают игроков, регистрируют команды и ждут их на финише.

В 2016 году Леша занимался продюсированием команды из Молодечно. Молодые и инициативные девушки были готовы проводить городские квесты у себя «дома» каждые две недели, но на игры к ним приходило не более 15 человек. Тогда Леша предложил свою помощь: «Вы пишите игру, а на нее из Минска приезжает 400 человек». Он только рад делиться опытом: «Развитие городских движух – это лучшее, что может происходить с городом и его жителями».

Кроме Минска Леша периодически проводит игры в других странах. Например, на «Отрыв» во Львов из Минска приехало около 160 человек. Чтобы написать этот квест, ему пришлось заранее приехать во Львов и на протяжении недели каждый день ходить по городу из конца в конец, чтобы найти крутые места, о которых пока еще не все знают.

АКТИВИЗМ – НЕ АКТИВИЗМ: ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ВСЕ?

– В мои 20-25 лет «Отрыв» был для меня интересной движухой, где можно собрать невообразимое количество человек и отправить по разным точкам города. Взамен я получал кучу благодарностей и пожеланий делать игры еще. Потом я задумался. Мне вдруг захотелось, чтобы люди увидели город моими глазами и прочувствовали мое отношение к Минску. Когда и это удалось, я задал себе главный вопрос: «Что дальше?». Мне вдруг стало непонятно, для чего я все это делаю, и какова конечная цель.

Можно сказать, что мне повезло – ответ на этот вопрос я нашел, когда на городских фестивалях знакомился с урбанистами, например, Георгием Заборским и Надеждой Илькевич. Постепенно я понял, что такое городские сообщества, зачем они нужны, и как они меняют город. Как мы все можем менять наш Минск.

Сейчас Леша четко понимает: «Отрыв» – это активизм, а не зарабатывание денег, иначе все было бы по-другому. А еще он понимает, что из Минска ни ногой, хотя многие и воспринимают наш город как перевалочный пункт.

– Для меня это трагедия, когда человек не может продолжать существовать в том месте, где родился. И причины могут быть разными – иногда это происходит вынуждено. И чтобы таких трагедий было меньше, я стараюсь действовать по теории малых дел, когда все зависит только от меня. Сначала я преобразовываю пространство вокруг себя. Если каждый будет действовать также, мы сможем дойти и осуществить большие цели. Примером служит Минск в 2011 и Минск в 2017: сравните – и вы не узнаете свой город.

– Еще я заметил, что часть людей, что играли 5-10 лет назад в «Отрыв», сейчас делают свои инициативы для Минска. Например, Евгений Хоружий, который со своими единомышленниками стал активистом Минского велосипедного общества. Теперь они прокладывают велодорожки, делают «Велокухню», фест «Viva, ровар!» и многое другое. Такие примеры – основная цель, мне хочется менять город и показывать: «Это возможно, это несложно». Если уже говорить глобально, то через «Отрыв» горожане могут прочувствовать и понять – «Мы хозяева своего города».

Для многих минчан городские фестивали – это красивая картинка, когда раз в год разрисовывают стены домов. Но для организаторов, художников и урбанистов это возможность стать заметным и сделать так, чтобы не ты бегал за чиновником, а чтобы чиновники обращались к тебе как специалисту, эксперту и просто активному горожанину.