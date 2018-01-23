Папа Римский призвал участников Давоса-2018 к моральной ответственности 23.01.2018, 14:06

Бизнес имеет колоссальную власть, с помощью которой он может изменить ситуацию.

Папа римский призвал участников Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе взять на себя ответственность за развитие человечества в правильном направлении, сообщает DW.

«Только если все игроки в экономике примут это твердое решение, мы сможем надеяться на разворот в другую сторону судьбы нашего мира», - заявил во вторник, 23 января, Франциск.

Люди все больше «превращаются в шестеренки механизмов, которые рассматривают их лишь как предметы потребления», говорится в письме главы Римско-католической церкви на имя основателя и председателя Давосского форума Клауса Шваба (Klaus Schwab). «Моральной обязанностью является принять на себя ответственность за всех людей, создать соответствующие условия, чтобы каждый человек имел возможность жить достойно», - указал он.

Одновременно понтифик выступил против бездумного потребления. По его словам, бизнес имеет «колоссальную власть», с помощью которой он может изменить ситуацию - повысить производительность труда, создать новые рабочие места, соблюдать законы о защите сотрудников, бороться против коррупции и содействовать общественному благосостоянию.

48-й Всемирный экономический форум состоится с 23 по 26 января. Среди его гостей множество политиков, в том числе президент США Дональд Трамп, который примет участие в заключительном дне форума.