10 мест в Беларуси, где можно почтить память повстанцев Калиновского 2 23.01.2018, 16:07

1,425

На Брестчине много мест, связанных с восстанием 1863-1864 годов.

155 лет назад, 22 января 1863 года, Центральный национальный комитет в Варшаве начал восстание против русского царизма. Через 10 дней к нему присоединились повстанцы Беларуси и Литвы под руководством Кастуся Калиновского. Восстание, имевшее своей целью отмену разделов Речи Посполитой, было жестоко подавлено властями в 1864 году. Однако оно стало толчком для развития белорусского самосознания и будущей государственности.

«Радыё Свабода» вспоминает места, где сегодня можно почтить память повстанцев Калиновского.

Часовня на месте битвы при Миловидах

Капліца ў Мілавідах

На Брестчине много мест, связанных с восстанием 1863-1864 годов. Однако нигде почтение памяти повстанцев не проводится на официальном уровне. Только общественность навещает эти памятники. Наиболее широко чествуются события восстания на Брестчине на месте одного из самых крупных сражений - около Миловидов сегодняшнего Барановичского района. Здесь у дороги на месте битвы построили часовню в честь повстанцев и поставили валун.

С другой стороны дороги стоит крест-памятник в честь погибших здесь солдат.

Крыж у памяць пра палеглых расейскіх жаўнераў праз дарогу ад капліцы

Пару лет назад активисты поставили еще один валун - с рельефом Кастуся Калиновского.

Валун, усталяваны ў Мілавідах некалькі месяцаў таму невядомым ініцыятарам

Ежегодно в день сражения, 3 июня, здесь устраивают фестиваль. Власти в нем не участвуют, а иногда и мешают. Например, в 2013 году сотрудники ГАИ увековечение остановили, а на организатора Виктора Сырицу составили протокол за несанкционированную акцию.

Крест-памятник на могиле повстанцев около Косово

Гранитный крест на католическом кладбище возле Косово поставили в 1927 году на могиле трех повстанцев. Известны фамилии двух из них: Красинский и Лукашевич.

В советские времена крест был повален. В 1990-х его поставили на прежнее место.

К кресту изредка приезжают активисты. Ухаживают за ним местные католики.

Шибельная гора в Ивацевичах

Название Шибельной горы под Ивацевичами - от слова «шыбеніца». Здесь российские каратели расправлялись с пленными повстанцами - вешали их на соснах. После восстания местные люди завели традицию вешать на те сосны иконки. Как рассказывал местный краевед Алесь Зайка, еще в 60-е годы ХХ века те иконки были видны из-под коры деревьев.

В начале 2000-х ивацевичские греко-католики поставили на холме деревянный крест. Власти это место не почитают.

Памятник повстанцам в деревне Погостище

Памятник в честь повстанцев 1863 года появился в деревне Погостище Лиозненского района по инициативе местной учительницы Елены Гречишниковой в 2006 году. Но заботятся о нем им преимущественно оршанцы, так поставлен памятник в честь последнего (боя повстанцев именно Оршанского отрядаhttps://charter97.org/ru/news/2014/8/31/113498/). Он состоялся 26 апреля 1863 года.

Ежегодно оршанские активисты приезжают сюда 28 августа - в день расстрела командира отряда Игната Будиловича. Они упорядочивают территорию вокруг памятника, устраивают импровизированные концерты.

Памятники лидером восстания в Свислочи

«Калиновского [в Беларуси] ценили при всех властях», - отметил как-то историк Андрей Внучек. Однако первый и единственный пока в Беларуси памятник лидеру антироссийского восстания появился в 1958 году в Свислочи, где Калиновский окончил гимназию. Автор монумента - известный белорусский скульптор Заир Азгур.

Акцыя памяці ля помніка Каліноўскаму ў Сьвіслачы, 2015 год

В течение двух десятилетий независимости представители демократического сообщества со всей страны приезжают к памятнику, чтобы почтить память повстанцев. За что попадают под преследование от властей, получают штрафы.

Побач з магілай брата Кастуся Каліноўскага Віктара ў Сьвіслачы. 2016 год

В Свислочи есть памятник и еще одному лидеру восстания 1863-1864 годов Ромуальду Траугутту. Он установлен в 1928 году и восстановлен в 1989-м.

Крест в честь 150-летия восстания в Островеччине

Рядом с деревней Слободка Островецкого района на высоком холме в 2013 году поставили крест из серого камня в виде гигантского мяча, загнанного острием в землю.

На кресте выгравированы повстанческий пароль «Каго любіш?» на латинице и кириллице. Наверху креста, на рукоятке меча, - изображение «Погони».

Крест поставили не в честь какой-то конкретной битвы, а как памятный знак всему восстанию - трагического, но очень яркого события.А меч - это старый символ, который имеет два прочтения. Если он поднят - это призыв к борьбе, действию. Если же он воткнут в землю - это символ того, что битва окончена, осталось подсчитать убытки, похоронить умерших и помнить о них.

Могила повстанца-студента в Горках

24 апреля 1863 года в Горки вошел отряд Людвика Звеждовского, соратника Кастуся Калиновского. Было объявлено, что в городке устанавливается народная власть. Повстанцев поддержали студенты местного земледельческого института (ныне Сельскохозяйственная академия). В военной схватке с российскими войсками в Горках и погиб студент института Войтех Доморацкий.

Абэліск на магіле Дамарацкага

В советское время в академическом дендропарке на могиле Войтеха Доморацкого положили мраморную плиту как борцу с царизмом. Она треснула, и жители города настояли, чтобы власти заменили ее. Поставили обелиск с надписью на русском языке.

Могила повстанца в Минске

На центральной аллее Кальварийского кладбища, неподалеку от костела (слева) можно найти могилу Яна Болеслава Луцкевича (15.05.1831-04.09.1895) - штабс-капитана российской армии, участника восстания 1863-1864 годов, который чудом избежал репрессий.

Отец деятелей белорусского возрождения и инициаторов независимости Ивана и Антона Луцкевичей Ян Болеслав был одним из первых профессиональных белорусских железнодорожников. Дружил с Винцентом Дуниным-Марцинкевичем, который посвятил ему стихотворение «Заўтра Спаса, кажуць людзе».

Памятник повстанцам под охраной государства в Плебани

На старом кладбище деревни Плебань в Молодечненском районе похоронены руководитель восстания на Молодеченщине и Вилейщине Юлиан Бокшанский, а также его единомышленники и помощники - Рафа Малишевский, Людвик Ямонт, Леопольд Пальковский и пятнадцатилетний гимназист Сулистровский.

Ушанаваньне памяці паўстанцаў 1863 году ў Маладэчанскім раёне. Вёска Плябань, 27 сакавіка 2017 году

Они погибли во время боя с царскими войсками 23 марта 1863 года где-то в районе деревни Свечи.

Памятник на могиле повстанцев появился в 1921 году, но долгое время был заброшен, пока Зенон Позняк и Михаил Чернявский не смогли раскрыть его заново в 1980-х и не добились от властей установки нового.

Сегодня на камне сразу две вывески: официальная с пометкой, что могила есть объектом историко-культурного наследия, и «гражданская»: «Здесь похоронены повстанцы - борцы за независимость и свободу Беларуси и Литвы».

Место сражения в Налибокской пуще

17 мая 1863 года в урочище Буды в Налибокской пуще состоялась битва повстанцев Калиновского с российскими солдатами.

В отряд постанцев входили 65 человек. В пуще к ним присоединились около 20 местных помещиков, шляхты. Отряд отважно боролся со значительно большей группой россиян, но вынужден был отступить под Миловиды.

Урочышча Буды ў Налібацкай пушчы

До Второй мировой войны в Будах была лесничовка и постоянно жила семья лесника.

Урочище расположено далеко от больших дорог, ближайший населенный пункт - деревня Клетище. Попасть туда непросто, а обычным транспортом - рискованно.

Урочышча Буды ў Налібацкай пушчы

Место до сих пор никак не увековечено. Старая дубрава, река рядом, тишина и славное прошлое делают из Буды отличное место для летней поездки с палатками.