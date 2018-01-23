Лукашенко уволил Корбута с должности своего помощника 15 23.01.2018, 14:22

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Николай Корбут

Николая Корбута перевели работать в аппарат «союзного государства».

Лукашенко освободил Николая Корбута от должности своего помощника по общим вопросам, сообщили в пресс-службе правителя. Соответствующий указ Лукашенко подписал 23 января.

Корбут освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Лукашенко согласовал его назначение на должность заместителя государственного секретаря — члена постоянного комитета «союзного государства».

16 мая 2017 года Николая Корбута Лукашенко освободил от должности своего помощника и назначил помощником по общим вопросам.

Николай Корбут был помощником Лукашенко с сентября 2016 года. До этого исполнял функции главного инспектора по Минской области с 2014 года. В 2009−2013 годах он занимал пост управляющего делами Лукашенко.

С 1994 по 2013 год занимал должность начальника управления по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» управделами Лукашенко.

Родился 14 апреля 1963 года в деревне Ужа Копыльского района Минской области. В 1988 году окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева. Работал инструктором, ведущим специалистом Минского райкома профсоюза работников АПК, главным экономистом финансово-экономического отдела Комитета по земельной реформе и землеустройству при Совете министров Республики Беларусь.